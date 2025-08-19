جامعة أسوان تعقد لجنة اختيار عميد كلية الطب البيطري

ترأس الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان لجنة اختيار عميد كلية الطب البيطرى، والتى ضمت فى عضويتها كلاً من: الدكتور أحمد غلاب محمد الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة والموارد الطبيعية ورئيس الجامعة السابق، والدكتور أحمد سوكارنو عبد الحافظ الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب بجامعة أسوان، والدكتور جمال عبد الرحيم سوسة الأستاذ بجامعة بنها، والدكتور ثابت عبد المنعم إبراهيم الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البيطرى بجامعة أسيوط.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين أن جامعة أسوان تحرص على تطبيق أعلى معايير الشفافية والحيادية فى جميع مراحل الترشح والاختيار للمناصب القيادية، بما يضمن تحقيق الصالح العام وخدمة العملية التعليمية والبحثية داخل الجامعة.

واستعرضت اللجنة ملفات أربعة من المتقدمين لشغل منصب عميد الكلية، وهم: الدكتور محمد كرمي حسين محمود أستاذ الرقابة الصحية على الأغذية، والدكتور رجب حسن محمد حسن أستاذ قسم الولادة، والدكتورة مروة إبراهيم إسماعيل خليل أستاذ صحة وسلامة وتكنولوجيا الألبان، والدكتور أحمد سعيد حافظ سعيد أستاذ قسم الأدوية.

واستمعت اللجنة إلى عروض ورؤى المتقدمين حول تطوير موارد الكلية، وكيفية الاستفادة من إمكانياتها، بجانب الخطط المستقبلية لتعظيم مواردها والارتقاء بمستوى منظومة التعليم والبحث العلمى.

أطلق المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة أسوان فعاليات مبادرة “كن مستعداً " ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى .

ويتم ذلك بمشاركة مجموعتين من طلاب وخريجي الجامعة، وذلك بهدف تأهيل الشباب وإكسابهم المهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل المحلي والدولى .

شهد الافتتاح حضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان،الذي اكد علي إن جامعة أسوان حريصة على دعم أبنائها من الطلاب والخريجين عبر المبادرات التدريبية التي تواكب رؤية الدولة في تمكين الشباب وتأهيلهم، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، ومبادرة ’كن مستعدًا‘ تجسد خطوة مهمة نحو إعداد جيل قادر على المنافسة والإبداع والريادة.