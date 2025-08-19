قرار وزاري بإنشاء المركز النموذجي للأحوال المدنية داخل كمبوند ميفيدا السكني بالقاهرة الجديدة

أصدر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية القرار رقم 1255 لسنة 2025 بشأن إنشاء المركز النموذجي داخل كمبوند ميفيدا السكني بالقاهرة الجديدة، وتم نشره بالجريدة الرسمية لتنفيذه.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995، وعلى القرار الوزاري رقم 7122 لسنة 1944 في شأن إعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية، وعلى القرار الوزاري رقم 5417 لسنة 1998 في شأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية، وعلى القرار الوزارى رقم 20974 لسنة 2003 في شأن التفويض في الاختصاصات، وعلى القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2017 في شأن تحديد رسوم وتكاليف استخراج وثائق الأحوال المدنية، وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير الأحوال المدنية بتاريخ 11/7/2021 المتضمن إنشاء وتشغيل سجلات ومراكز نموذجية لتقديم خدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة أو عاجلة.

نصت المادة الأولى على أن ينشأ المركز النموذجي داخل كمبوند ميفيدا السكني التابع لشركة إعمار مصر للتنمية بمنطقة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة لاستخراج وثائق ومصدرات القطاع بصورة مميزة وعاجلة، ويتبع إدارة المراكز النموذجية بالإدارة العامة لشئون المناطق بالقطاع، والمادة الثانية على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى ما يخالفه.