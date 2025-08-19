قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حادث مروري مقلق.. لماذا تصدر أمير عابد الترند؟

تصدر مدافع نادي المقاولون العرب أمير عابد محركات البحث، بعد تعرضه لحادث مروري مساء الأحد، وسط تساؤلات عن حالته الصحية عقب الحادث الذي وقع في محيط مقر النادي بمدينة نصر.

الحالة الصحية لأمير عابد 

وأوضح نادي المقاولون العرب، في بيان رسمي، أن اللاعب في حالة مستقرة، إذ لم يتعرض لإصابات خطيرة واقتصر الأمر على بعض الكدمات، فيما لحقت بسيارته أضرار جسيمة. 

وأكد البيان أن عابد يخضع حالياً للملاحظة الطبية والفحوصات داخل المركز الطبي بالنادي كإجراء وقائي لضمان سلامته من أي مضاعفات.

وقال المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة، إن اللاعب في حالة جيدة، موضحاً أن الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح والجهاز الفني بقيادة محمد مكي يتابعان وضعه الصحي عن كثب.

وأضاف أن الفحوصات مجرد إجراء احترازي قبل السماح له بمغادرة المركز الطبي.

من جانبه، قال طلعت محرم، القائم بأعمال مدير الكرة، إنه يرافق اللاعب بشكل مستمر للاطمئنان عليه، مؤكداً أن حالته لا تدعو للقلق، فيما اقتصرت الخسائر الكبرى على سيارته التي تعرضت لتلفيات كبيرة نتيجة الحادث.

من اللاعب أمير عابد

يبلغ أمير عابد من العمر 36 عاماً، ويشغل مركز قلب الدفاع، ويعد من العناصر أصحاب الخبرة في صفوف المقاولون العرب.

 انضم إلى الفريق في صيف 2019 قادماً من نادي سموحة، وشارك منذ ذلك الحين في العديد من المواجهات المهمة بالدوري الممتاز.

وكان اللاعب قد ظهر مؤخراً في مباراة المقاولون أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، حيث ساهم مع زملائه في الحفاظ على نظافة شباك الفريق والخروج بتعادل ثمين على استاد القاهرة.

وينتظر أن يستأنف عابد تدريباته مع الفريق بعد الاطمئنان بشكل كامل على حالته الصحية، خاصة أن المقاولون يعول على خبرته الكبيرة في الخط الخلفي خلال منافسات الموسم الجاري.

