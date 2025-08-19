قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الانتهاء من إحلال وتجديد خط مياه الشرب بالقنطرة شرق

الانتهاء من إحلال وتجديد خط مياه الشرب بالقنطرة شرق
محمد الغزاوى

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من تغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة من " الإسبستوس" إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة، في عدد من القرى والمناطق بمحافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

وقال عصمت: "إننا مستمرون في أعمال الإحلال والتجديد لجميع شبكات مياه الشرب القديمة المتهالكة لتقليل فاقد المياه، والاستمرار في تقديم خدمات متميزة مقدمة للمواطنين".

مياه القناة : الانتهاء من احلال وتجديد خط مياه الشرب بالقنطرة شرق

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، الانتهاء تماما من عملية إحلال وتجديد خط مياه مواسير قطر 6 بوصات PVC بدل الخط "الإسبستوس" القديم بشارع أسيوط التابع لمركز ومدينة القنطرة شرق بطول 800 متر، وإلغاء جميع المشتركات والفرعيات الرابطة على الشبكة الجديدة، وذلك لضبط جودة المياه وتقديم خدمة أفضل للمشتركين.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن جميع أعمال الإحلال والتجديد وتغيير مواسير شبكات المياه القديمة انتهت دون تأثير على الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث تم توفير سيارات مياه الشرب للمواطنين في المناطق التي كانت تشهد أعمال الإحلال والتجديد.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت: "نسعى دائما لضمان توفير خدمات مياه شرب وصرف صحى بأعلى مستويات الجودة لمواطنى محافظات “السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، من خلال خطة الإحلال والتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى”، لافتا إلى رفع معدلات التنفيذ للانتهاء من تلك المشروعات طبقا للخطة الزمنية الموضوعة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع جودة مياه الشرب بمحافظات القناة الثلاث " السويس والإسماعيلية وبورسعيد " عن طريق إجمالي العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات والمنازل، والمقاهي، ودار العبادة يوميًا على مدار الـ24 ساعة وعمل التحليل المطلوبة، وذلك للتأكد من صلاحيتها، واستمرارًا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة.

بورسعيد مياه الشرب مياه الشرب والصرف الصحي مياه القناة

