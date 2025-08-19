مثال في التفاني والنزاهة..صدى البلد ينعي الزميل الصحفي أحمد معمر

ينعى موقع صدى البلد الإخباري، برئاسة تحرير الكاتب الصحفي طه جبريل وجميع الصحفيين والعاملين بالموقع، الأستاذ أحمد معمر، المترجم والصحفي القدير بالموقع.

كرّس الراحل سنوات عمره للعمل الصحفي، حيث بدأ مسيرته في جريدة الأحرار، ثم واصل عطـاءه في عدد من الصحف القطرية المرموقة. وقد عُرف طوال مسيرته المهنية بالتفاني في خدمة الحقيقة، والنزاهة، والالتزام بإيصال الكلمة الصادقة إلى القارئ.

ولم يقتصر عطـاء الراحل أحمد معمر على العمل الصحفي فحسب، بل أسهم كذلك في إثراء الثقافة والمعرفة من خلال عمله مترجمًا لعدد من الكتب التراثية المهمة، ليترك أثرًا باقياً في مجال الفكر والمعرفة.

سيبقى في ذاكرة زملائه وقرّائه مثالاً للصحفي المخلص وصاحب الخُلق والمعرفة، وأثره سيظل حيًّا بما تركه من كلمات خالدة وما غرسه من قيم.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.