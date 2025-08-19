برلمانية: افتتاح المتحف المصري الكبير إضافة غير مسبوقة للقطاع السياحي

يترقب العالم أجمع افتتاح المتحف المصري الكبير، 1 نوفمبر 2025 ، حيث سيكون حدثًا تاريخيًا يعكس مكانة مصر الحضارية ويعزز من قدراتها السياحية عالميًا، إذ يمثل أكبر مشروع ثقافي وأثري في القرن الحادي والعشرين، بما يضمه من مقتنيات أثرية نادرة وتجهيزات حديثة تجعل منه وجهة سياحية عالمية فريدة.

في هذا الصدد، قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، إن تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير ، في نوفمبر المقبل، يشكل علامة فارقة في تاريخنا المعاصر، ليس فقط على المستوى الوطني، بل على الصعيد العالمي أيضاً.

وأضافت مصطفي في تصريحات لها اليوم، إن هذا الصرح العظيم، الذي يُعد أكبر متحف أثري في العالم، ليس مجرد مبنى يضم كنوزاً تاريخية، بل هو حدث عالمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وتابعت، انه شهادة حية على عظمة الحضارة المصرية القديمة، وقدرة مصر الحديثة على تنفيذ مشاريع عملاقة تتناسب مع مكانتها التاريخية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن ذلك الحدث العالمى يمثل إضافة نوعية غير مسبوقة للقطاع السياحي في مصر، حيث يعد نقطة جذب عالمية جديدة، نظرا لأنه من المتوقع أن يجذب ملايين السياح من جميع أنحاء العالم، وخاصة المهتمين بالحضارة المصرية القديمة، مما سيعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة.

وأضافت انه من المتوقع أن يضع المتحف مصر في مصاف الدول التي تمتلك متاحف عالمية، مما سيشجع على زيادة السياحة الثقافية والأثرية.

ودعت عضو مجلس النواب، إلي التعامل مع افتتاح المتحف كفرصة استثنائية للاستفادة منها على أوسع نطاق والترويج له عالمياً وإطلاق حملات ترويجية مكثفة تستهدف مختلف الأسواق السياحية العالمية، لإبراز ما يمتلكه المتحف من كنوز فريدة، مثل مجموعة الملك توت عنخ آمون الكاملة.