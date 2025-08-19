الأنبا بشارة يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكاتدرائية أم النعم الإلهية بأبوقرقاص البلد

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كاتدرائية أم النعم الإلهية، بأبوقرقاص البلد.

شارك في الصلاة القمص يونان إستمالك، والأب يوساب أيوب، راعيا الكاتدرائية، حيث قدم صاحب النيافة الذبيحة الإلهية، من أجل السلام في العالم، ولأجل المحتفى بهم.

دعوة لاوي

وفي كلمة العظة، تحدث الأب المطران حول "دعوة لاوي"، مشيرًا إلى الأفعال الأساسية التي قام بها لاوي وهي: قام ترك، وتبع. فطريق الإيمان يحتاج دائمًا إلى جهاد، ونشاط وغيرة، رسولية، وتبعية مستمرة للرب.

وأوصى راعي الإيبارشيّة أبناء وبنات المناولة الاحتفالية بأهمية ممارسة الأسرار الكنسية، والتأمل في الكتاب المقدس، والمواظبة على حضور القداسات، والاجتماعات، ومعايشة أفعال المحبة، والرحمة والتي بها نكون أبناء حقيقيين للرب.