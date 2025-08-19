مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 19 أغسطس

تزايدت عمليات البحث عن مواقيت الصلاة اليوم وموعد صلاة الفجر و موعد صلاة العشاء .
يقدم موقع صدى البلد خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ١٩ أغسطس في القاهرة و المحافظات حسب التوقيت المحلي لكل محافظة .
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ١٩ اغسطس
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:52 ص
موعد صلاة الظهر 12:59 ص
موعد صلاة العصر 34: 4
موعد صلاة المغرب 7:32 م
موعد صلاة العشاء 8:54
مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:54 ص
موعد صلاة الظهر 1:04
موعد صلاة العصر 4:41
موعد صلاة المغرب 7:39 م
موعد صلاة العشاء 9:02 م.
مواقيت الصلاة اليوم فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:46
موعد صلاة الظهر 12:55 م
موعد صلاة العصر 4:31 م
موعد صلاة المغرب 7:29 م
موعد صلاة العشاء 8:52 م.
مواعيد الصلاة اليوم بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:45
وقت صلاة الظهر 12:46
موعد صلاة العصر 4:19 م
وقت صلاة المغرب 7:17 م
وقت صلاة العشاء 8:37 م.
مواقيت الصلاة اليوم فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:59 ص
موعد صلاة الظهر 12:52 ص
موعد صلاة العصر 19: 4
موعد صلاة المغرب 7:18 م
موعد صلاة العشاء 8:35
مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة
• موعد أذان الفجر 4:48 ص
• موعد الشروق: 6:18 ص
• موعد أذان الظهر: 12:48 ص
• موعد أذان العصر: 4:20 م
• موعد أذان المغرب: 7:18 م
• موعد أذان العشاء: 8:38 م