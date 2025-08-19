مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 19 أغسطس

تزايدت عمليات البحث عن مواقيت الصلاة اليوم وموعد صلاة الفجر و موعد صلاة العشاء .

يقدم موقع صدى البلد خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ١٩ أغسطس في القاهرة و المحافظات حسب التوقيت المحلي لكل محافظة .

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ١٩ اغسطس

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:52 ص

موعد صلاة الظهر 12:59 ص

موعد صلاة العصر 34: 4

موعد صلاة المغرب 7:32 م

موعد صلاة العشاء 8:54

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:54 ص

موعد صلاة الظهر 1:04

موعد صلاة العصر 4:41

موعد صلاة المغرب 7:39 م

موعد صلاة العشاء 9:02 م.

مواقيت الصلاة اليوم فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:46

موعد صلاة الظهر 12:55 م

موعد صلاة العصر 4:31 م

موعد صلاة المغرب 7:29 م

موعد صلاة العشاء 8:52 م.

مواعيد الصلاة اليوم بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:45

وقت صلاة الظهر 12:46

موعد صلاة العصر 4:19 م

وقت صلاة المغرب 7:17 م

وقت صلاة العشاء 8:37 م.

مواقيت الصلاة اليوم فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:59 ص

موعد صلاة الظهر 12:52 ص

موعد صلاة العصر 19: 4

موعد صلاة المغرب 7:18 م

موعد صلاة العشاء 8:35

مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة

‎• موعد أذان الفجر 4:48 ص

‎• موعد الشروق: 6:18 ص

• موعد أذان الظهر: 12:48 ص

• موعد أذان العصر: 4:20 م

• موعد أذان المغرب: 7:18 م

• موعد أذان العشاء: 8:38 م