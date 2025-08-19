القبض على طرفى مشاجرة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص وقيام أحدهم بالتلويح بسلاح أبيض بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجارى تبلغ لمركز شرطة بلبيس بالشرقية بحدوث مشاجرة بين طرف أول أحد الأشخاص ، وطرف ثان أحد الأشخاص ، و نجله جميعهم مقيمين بدائرة المركز لخلافات الجيرة بينهم ، قام خلالها أحد أفراد الطرف الثانى بإشهار "سلاح أبيض" والتلويح به.

أمكن ضبط مرتكبى الواقعة.. وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض وإعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.