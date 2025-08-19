بسبب افتتاح محل .. مشاجرة بالعصي والزجاجات في الشروق

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة بحوزتهم عدد من الزجاجات والعصى الخشبية.

تبلغ لقسم شرطة الشروق بالقاهرة من الأهالى بحدوث مشاجرة بدائرة القسم..

وبالإنتقال والفحص تبين حدوثها بين طرف أول 6 أشخاص ، وطرف ثان 6 أشخاص جميعهم مقيمون بدائرة القسم بسبب مشادة كلامية بين الطرفين أثناء إفتتاح محل خاص بأحد الأشخاص من الطرف الثانى تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم بالسب والضرب مُستخدمين الزجاجات والعصى خشبية.

تم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وبحوزتهم (7 عصا خشبية - 21 زجاجة - أسطوانة بوتاجاز).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات السبب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.