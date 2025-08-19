قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عرض فرنسي لخطف نجم الأهلي .. واللاعب يوجه صدمة للإدارة .. ماذا حدث؟
حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تواجه بلوجر جديدة بسبب فيديوهات إثارة الغرائز
مدمنة مخدرات وفيديوهاتي للإثارة والفلوس | اعترافات صادمة لـ بديعة
كايا كالاس: لا يمكن الوثوق ببوتين .. وسنواصل دعم أوكرانيا بضمانات أمنية صارمة
مصر إنجازاتها كبيرة بها | رئيس الأعلى للإعلام: ضرورة الاهتمام بالألعاب الفردية النزال
المعاهد الأزهرية يعلن مواعيد امتحانات الطلاب العائدين من الخارج
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 19-8-2025
المصيفين بهذه الشواطئ .. انتظروا أمطارا غدا وتجنبوا أنشطة البحر | الطقس
إسرائيل تصادق على ميزانية إضافية بـ 30.8 مليار شيكل لتمويل نفقات الحرب
الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025 لنظامي الثلاث والخمس سنوات
أصوات تتسابق في رحاب القرآن .. لقطات خاصة من مسابقة دولة التلاوة بمسجد عمرو بن العاص
بالصور| محافظ جنوب سيناء: في عام واحد استقبلنا ملايين الزائرين واستضفنا أحداثًا كبرى

دكتور خالد مبارك. محافظ جنوب سيناء
دكتور خالد مبارك. محافظ جنوب سيناء
ايمن محمد

​أكد الدكتور  خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة حققت خلال عام واحد نقلة نوعية كبيرة، حيث استقبلت ملايين الزائرين من مختلف دول العالم، كما استضافت مؤتمرات وفعاليات كبرى رسخت مكانتها كأحد أهم المقاصد السياحية والأمنية على المستوى العالمي.


​وأشار المحافظ، خلال مشاركته في قمة الإبداع الإعلامي بمدينة العلمين، إلى أن اختيار جنوب سيناء ضمن أفضل 15 وجهة آمنة عالمياً لم يأت من فراغ، بل هو نتاج استراتيجيات مدروسة تتماشى مع رؤية مصر 2030.
​وأضاف أن استضافة المحافظة للنسخة المقبلة من قمة  الإعلامي للشباب العربي تعكس الثقة المحلية والإقليمية والدولية في قدرتها على تنظيم الفعاليات العالمية بنجاح.
​كما أوضح دكتور خالد مبارك أن المحافظة نجحت في تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين عبر مبادرة "حلقة وصل"، والتوسع في إنتاج أفلام وثائقية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة للتعريف بما تتميز به أرض السلام من تجارب فريدة، إضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة.
​وفي ختام تصريحاته، وجّه المحافظ رسالة تقدير إلى الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، على تنظيم القمة التي تجمع النخب الإعلامية وتناقش أسس التواصل المستدام مع 

.

