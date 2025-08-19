بالصور| محافظ جنوب سيناء: في عام واحد استقبلنا ملايين الزائرين واستضفنا أحداثًا كبرى

​أكد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة حققت خلال عام واحد نقلة نوعية كبيرة، حيث استقبلت ملايين الزائرين من مختلف دول العالم، كما استضافت مؤتمرات وفعاليات كبرى رسخت مكانتها كأحد أهم المقاصد السياحية والأمنية على المستوى العالمي.



​وأشار المحافظ، خلال مشاركته في قمة الإبداع الإعلامي بمدينة العلمين، إلى أن اختيار جنوب سيناء ضمن أفضل 15 وجهة آمنة عالمياً لم يأت من فراغ، بل هو نتاج استراتيجيات مدروسة تتماشى مع رؤية مصر 2030.

​وأضاف أن استضافة المحافظة للنسخة المقبلة من قمة الإعلامي للشباب العربي تعكس الثقة المحلية والإقليمية والدولية في قدرتها على تنظيم الفعاليات العالمية بنجاح.

​كما أوضح دكتور خالد مبارك أن المحافظة نجحت في تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين عبر مبادرة "حلقة وصل"، والتوسع في إنتاج أفلام وثائقية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة للتعريف بما تتميز به أرض السلام من تجارب فريدة، إضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة.

​وفي ختام تصريحاته، وجّه المحافظ رسالة تقدير إلى الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، على تنظيم القمة التي تجمع النخب الإعلامية وتناقش أسس التواصل المستدام مع

.