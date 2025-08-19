قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير
جوجل تحذر من هجمات خبيثة تستهدف جي ميل .. هل هاتفك في خطر؟
نموذجان للأمانة في بني سويف .. مسعف وسائق يعثران على مليون و500 ألف جنيه
وافقت عليه حماس.. مصادر للقاهرة الإخبارية: المقترح المصري القطري يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما
محدش بيرد ليه؟.. أحمد موسى يكشف عن مفاجأة بشأن سحب أرض نادي الزمالك
تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات
إصابة طفـ لين شقيقين في اندلاع حريـ ق بسبب أسطوانة بوتاجاز بأسيوط
إيداع جثمان والد محمد الشناوي حارس الأهلي بمستشفى أكتوبر
آلاف الأقباط يتوافدون على دير درنكة للاحتفال بـ"صوم العذراء" في أسيوط
"اطلعوا وردوا".. أحمد موسى يطالب برد رسمي: لماذا تم سحب أرض الزمالك؟
طاهر النونو: خيار المقاومة قائم ما دام الاحتلال مستمرا
مصرع والد حارس الأهلي محمد الشناوي في حادث سير
بطاقة 200 سرير.. إنشاء مستشفى عام جديد بكفر الشيخ | اعرف التفاصيل

ناقش الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إجراءات تسليم قطعة الأرض المخصصة لمشروع إنشاء مستشفى كفر الشيخ العام الجديد بطاقة 200 سرير، على مساحة 5.4 فدان بحي غرب مدينة كفرالشيخ، لصالح وزارة الصحة والسكان، تمهيدًا لبدء أعمال التنفيذ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

جاء هذا الاجتماع بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة سمر عارف سعد الدين، وممثلي الجهات المعنية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وفي سياق متصل، قال محافظ كفر الشيخ، إن إنشاء هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتنفيذًا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء عدد من المستشفيات الجديدة بعدد من المحافظات من بينها محافظة كفرالشيخ، لتقديم خدمة طبية متميزة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

أكد محافظ كفر الشيخ أن المستشفى الجديد يُعد نقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة، وسيُسهم في رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وتخفيف التكدس عن المستشفيات القائمة، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة كافة الإجراءات الخاصة بسرعة البدء في التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جدير بالذكر أن المستشفى الجديد سيضم أحدث التجهيزات الطبية وفقًا لأعلى المعايير، ويأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء المستشفيات وتطوير المنظومة الصحية، بما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لبناء إنسان مصري يتمتع بخدمات متكاملة.

إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك
ما هي قرح الفراش؟
نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري
وفاة كسينيا ألكساندروفا ملكة جمال روسيا
