وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع اختبارات الالتحاق بمدرسة المتفوقين | صور

تفقد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وذلك بمركز التطوير التكنولوجي التابع لديوان مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

يأتي هذا تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وشملت الاختبارات المجالات التالية: اختبار في مادة الرياضيات، اختبار المتقدم في مادة العلوم، اختبار الطالب في مادة اللغة الإنجليزية، اختبار الذكاء العالمي IQ.

جاء ذلك بحضور وائل الحداد، مدير مركز التطوير التكنولوجي، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، ووليد العطار، مدير مركز الاختبارات بالمركز.