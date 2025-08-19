ياسر إدريس يستقبل وفد الاتحادين الكويتي والعربي للسباحة فى إطار تعزيز التعاون الرياضي



استقبل المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للسباحة ونائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب المائية، حميد الغريب نائب رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للسباحة، وذلك بمقر اللجنة الأولمبية باستاد القاهرة الدولي.

حضر اللقاء أيمن العنيزي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة، حيث تبادل الجانبان دروع التكريم.

و أهدى المهندس ياسر إدريس درع اللجنة الأولمبية المصرية إلى الضيوف، فيما قام نائب رئيس الاتحاد العربي والكويتي بتقديم درع تقديري إلى رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وشهد اللقاء حضور اللواء حازم حسني الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، واللواء شريف القماطي أمين صندوق اللجنة،و الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس لجنة التخطيط باللجنة الأولمبية.

وأعرب المهندس ياسر إدريس، عن سعادته البالغة باستقبال وفد الاتحادين الكويتي والعربي للسباحة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأشاد إدريس بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر والكويت، مشددًا على حرص اللجنة الأولمبية المصرية على دعم كافة أشكال التعاون الرياضي العربي بما يخدم مصلحة اللاعبين ويعزز مكانة الرياضة العربية على الساحة الدولية.

ومن جانبه، وجه حميد الغريب، نائب رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للسباحة، الشكر والتقدير إلى اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين الاتحادات الرياضية في مصر والكويت.