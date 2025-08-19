قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كلمات مبكية .. هذا ما قاله الراحل والد محمد الشناوي عن نجله قبل وفاته
مصادر: المقترح المصري القطري يضمن التوصل لصفقة شاملة تؤدي لإطلاق سراح جميع المحتجزين
قانوني 100% لهذا السبب.. بيان عاجل من الإسكان بشأن أرض نادي الزمالك في أكتوبر
زيارة للواحات وانقلاب السيارة .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والد الشناوي
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: لا ثقة إلا في مصر وقيادتها
رسميا.. الإسكان تكشف تفاصيل سحب أرض الزمالك بنادي الصحفيين
محمود أبو رجيلة يدعو رموز وأبناء الزمالك للتجمع غدا
أحمد موسى ينفعل على الهواء ويكشف عن مخطط نتنياهو الخبيث: "مجرم الحرب"
أرض أكتوبر كانت طوق النجاة لإحياء الزمالك.. وسحبها يهدد الحلم| تفاصيل
أحمد موسى: نتنياهو يسعى لبناء مستوطنات داخل غزة
تصعيد مرتقب.. اجتماعات أمنية مكثفة وتحركات عسكرية إسرائيلية في الشمال
موعد تشييع جنازة والد حارس الأهلي محمد الشناوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر إدريس يستقبل وفد الاتحادين الكويتي والعربي للسباحة فى إطار تعزيز التعاون الرياضي

ياسر إدريس
ياسر إدريس
حسام الحارتي


استقبل المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للسباحة ونائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب المائية، حميد الغريب نائب رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للسباحة، وذلك بمقر اللجنة الأولمبية باستاد القاهرة الدولي.

حضر اللقاء أيمن العنيزي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة، حيث تبادل الجانبان دروع التكريم.

و أهدى المهندس ياسر إدريس درع اللجنة الأولمبية المصرية إلى الضيوف، فيما قام نائب رئيس الاتحاد العربي والكويتي بتقديم درع تقديري إلى رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وشهد اللقاء حضور اللواء حازم حسني الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، واللواء شريف القماطي أمين صندوق اللجنة،و الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس لجنة التخطيط باللجنة الأولمبية.

وأعرب المهندس ياسر إدريس، عن سعادته البالغة باستقبال وفد الاتحادين الكويتي والعربي للسباحة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأشاد إدريس بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر والكويت، مشددًا على حرص اللجنة الأولمبية المصرية على دعم كافة أشكال التعاون الرياضي العربي بما يخدم مصلحة اللاعبين ويعزز مكانة الرياضة العربية على الساحة الدولية.

ومن جانبه، وجه حميد الغريب، نائب رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للسباحة، الشكر والتقدير إلى اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين الاتحادات الرياضية في مصر والكويت.

المهندس ياسر إدريس ياسر إدريس اللجنة الأولمبية المصرية الاتحاد المصري للسباحة حميد الغريب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

سيارة والد محمد الشناوى

أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

محمد الشناوى

تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

دينا علاء بطلة سموحة

تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

بالصور

الصين تكشف عن أول روبوت برحم صناعي قادر على الحمل والولادة

روبوت يحاكي الحمل والولادة
روبوت يحاكي الحمل والولادة
روبوت يحاكي الحمل والولادة

داء الفيالقة يضرب نيويورك.. وفاة 5 أشخاص وإصابة العشرات بعدوى مرتبطة بمكيفات الهواء

إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك
إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك
إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك

قرح الفراش.. كيف تعالجها وتحمي المريض من مضاعفاتها الخطيرة؟

ما هي قرح الفراش؟
ما هي قرح الفراش؟
ما هي قرح الفراش؟

نصائح ذهبية.. كيف يمكنك التحكم في مرض السكري؟

نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري
نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري
نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري

فيديو

حب وانتقام ريم والساحر

حب وانتقام.. تفاصيل قصة علاء الساحر وريم رفاعي من الفرح للفضيحة والقبض

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد