محافظ دمياط فى جولة ليلية مفاجئة للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين



أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جولة مفاجئة ، بسيارته بعد منتصف ليل أمس ، تضمنت عدد من المحطات بمدينتى دمياط ورأس البر، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاطمئنان على تقديم أفضل الخدمات لهم .

حيث تضمنت الجولة زيارة مستشفى الهلال للتأمين الصحى بمدينة دمياط و مستشفى اليوم الواحد برأس البر، اطمأن خلالها على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ، كما حرص على التجول بعدد من المناطق بمدينة دمياط مثل كورنيش السنانية الجارى تطويره ومنطقة السد بدمياط، فضلاً عن منطقة اللسان وشارع النيل وشارع ٨٩ برأس البر، وأكد " محافظ دمياط " تقديره للجهود المقدمة لتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز كفاءتها ، مشيرًا إلى عزمه تنفيذ جولات ميدانية مفاجئة بمراكز ومدن المحافظة وذلك للوقوف على احتياجات المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم .

مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أى تقصير او مخالفات يتم رصدها.