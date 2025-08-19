التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري.

وشهد الشوط الأول أداء متوازنا بين الفريقين وحرص دفاعي حيث انحسرت السيطرة في وسط الملعب.

وأعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي التشكيل الأساسي لمواجهة الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025، والمقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء على استاد الإسماعيلية.

تشكيل الإسماعيلي أمام الاتحاد

حراسة المرمى: عبد الله جمال

خط الدفاع: عبد الله محمد – محمد نصر – محمد عمار

خط الوسط: عبد الرحمن الدح – محمد سمير – عبد الرحمن كتكوت – عبد الكريم مصطفى

خط الهجوم: محمد خطاري – نادر فرج – محمد عبد السميع

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.