رياضة

«المندوه» يكشف كواليس أزمة أرض نادي الزمالك: نحتاج مهلة حتى 2026 لاستكمال المشروع|فيديو

حسام المندوه
حسام المندوه
محمد سمير

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن قضية أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر تمثل نقطة مفصلية في تاريخ القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة كان يركز على الإنشاءات داخل فرع النادي بمدينة أكتوبر.

وقال المندوه، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»:
«قضية أرض النادي بـ6 أكتوبر قضية مهمة ونقطة فاصلة في تاريخ نادي الزمالك، وقد قرأت بيان وزارة الإسكان، ولدي تعليق على أكثر من نقطة وردت فيه».

وأضاف: «هناك محاولات جادة من جانبنا لتصحيح المشكلات القائمة، حيث طلبنا من وزارة الإسكان التراخيص وعدّلنا بعض الرسومات، وقد تمت الموافقة عليها بقرار وزاري في سبتمبر 2024. وبالتالي لا بد أن نحصل على مهلة حتى نتمكن من تنفيذ الأعمال».

وتابع: «طلبنا مهلة لتوليد دخل لنادي الزمالك يساعدنا على استكمال مشروع بناء الفرع، وكان من المفترض أن تنتهي هذه المهلة في سبتمبر 2026».

وأشار المندوه إلى أنه: «فوجئنا بقرار سحب ترخيص أرض النادي في 6 أكتوبر، والبيان أوضح أن القرار صدر في يونيو الماضي، بينما لم يصلنا أي إنذار بهذا الشأن. نحن متعاقدون مع جهات سيادية، وبالنسبة للجزء الاستثماري فُرضت علينا رسوم وسددناها بالفعل».

وواصل قائلًا: «إذا لم يتكاتف الجميع لحل أزمات نادي الزمالك فلن تُحل، نحن في مأزق شديد ولن نخرج منه إلا بدعم القيادة السياسية. كنا على بعد شهرين فقط من استلام الملاعب الخاصة بالتدريب في الفرع، ونحن نركز على الإنشاءات وليس على إبرام الصفقات».

وحول التحرك بالتفاوض مع الجهات الرسمية، أوضح المندوه: «جلست بالفعل مع وزير الاستثمار، ولدينا لقاء آخر يوم الخميس المقبل لمتابعة هذه القضية».

واختتم مؤكّدًا: «النواحي الاستثمارية تخص حوالي 20 فدانًا، وكان تخطيطنا أن يُباع جزء منها كوحدات، وحصلنا على ترخيص بذلك بنسبة 100%».

الزمالك حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك قضية أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر أرض نادي الزمالك

