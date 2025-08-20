ناقد رياضي: قضية سحب أرض الزمالك بأكتوبر «معقدة» وصدمة للجمهور

علّق الناقد الرياضي عصام سالم على قرار وزارة الإسكان سحب ترخيص أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، معتبرًا أن الأزمة «شائكة ومعقدة».

وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي ماركو مراد، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الموضوع معقد وأصبحت قضية شائكة، والأزمة صدمة كبيرة لكل الزملكاوية

واستطرد قائلًا: «بعض الزملكاوية سعداء بهذا القرار لأنهم متربصون بنادي الزمالك وفريق الكرة ويريدون عدم نجاح تجربة جون إدوارد ويعلمون أن فريق الكرة سيتأثر بهذا القرار، وذلك لحساب مصالحهم الشخصية».

وتحدث عصام سالم عن أن نادي الزمالك أعلن سابقا حصوله على موافقة لاستثمار 10% من أرض النادي بـ6 أكتوبر من أجل التجارة.

وأكد سالم أنه لا بد من التدخل على مستوى عال من أجل حل أزمة سحب ترخيص أرض نادي الزمالك بـ6 أكتوبر.

وأضاف سالم أن «رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يدعم الكيانات الكبيرة والاستثمارات الكبيرة في البلد، وأنا متفائل بحل هذه الأزمة».