موجز أخبار جنوب سيناء| مبارك: "وصلنا لحجم إشغال سياحي غير مسبوق.. وإقبال على الأنشطة الصيفية بالمدارس

شهدت محافظة جنوب سيناء العديد من الاحداث والفعاليات خلال الـ24 ساعة الماضية أبرزها مشاركة الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء فى قمة الإبداع الإعلامي بمدينة العلمين، الذي صرح خلالها بوصول معدلات الاشغال بجنوب سيناء لمعدلات غير مسبوقة واستقبال محافظة جنوب سيناء لملايين السائحين سنويا

كما شهدت مدارس طور سيناء إقبال من الطلاب التلاميذ علي النشاط الصيفي داخل المدارس منذ بداية الأنشطة الصيفية.

واليكم الأخبار بالتفاصيل

كشف الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، عن انتعاش حركة السياحة الوافدة إلى مختلف مدن جنوب سيناء السياحية المختلفة وخاصة مدينة شرم الشيخ، وذلك خلال مشاركته في جلسة «الإعلام والسياحة تحالف من أجل التنمية»، والمنعقدة في النسخة الثانية من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، المنعقدة في مدينة العلمين الجديدة.

أدار الجلسة الدكتورة آية عبد الرحمن، المذيعة بقناة اكسترا نيوز، وشارك فيها الدكتور محمد حبيب، رئيس تحرير برامج في شبكة تليفزيون الحياة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن معدلات الإشغال الفندقي في مدينة شرم الشيخ شهدت انتعاش من 36% خلال شهر يناير 2023، لتصل إلى 91% خلال شهر مايو الماضي، مضيفًا: «وهو معدل غير مسبوق يعكس حجم الطلب الكبير على زيارة شرم الشيخ والاستمتاع بجمالها وأنشطتها المتنوعة».

ولفت إلى أن مدينة شرم الشيخ، شهدت زيادة كبيرة في عدد الرحلات الجوية الوافدة، حيث استقبلت في عام 2023 حوالي 9,051 رحلة، وارتفع العدد في 2024 إلى 11,540 رحلة، ليصل إلى 14,561 رحلة حتى الآن في عام 2025.

وأضاف محافظ جنوب سيناء: «وتعد هذه الأرقام انعكاسًا للنمو الكبير في الطلب على السياحة في المدينة».

وأكد أن محافظة جنوب سيناء تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مستفيدة من التوجيهات الرئاسية التي تدعم كافة جهود التنمية المستدامة.

ولفت إلى تصنيف مدينة شرم الشيخ ضمن أفضل 15 وجهة سياحية عالمية من موقع «تريب أدفايزور»، كما تم اختيارها من قبل الاتحاد الأفريقي الآسيوي كأفضل وجهة سياحية آمنة.

وأوضح المحافظ أن جنوب سيناء تضم العديد من أنواع السياحة المميزة، منها السياحة الشاطئية في شرم الشيخ ودهب، والسياحة الروحية في دير سانت كاترين، والسياحة البيئية في طابا ونويبع. كما أنها تستضيف العديد من المهرجانات والمؤتمرات الدولية التي تساهم في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة.

وفيما يخص المشروعات السياحية المستقبلية، كشف محافظ جنوب سيناء عن عدد من المبادرات الهامة التي تستهدف تحسين وتطوير البنية التحتية السياحية، أبرزها تطوير ممشى السلام في شرم الشيخ والذي يمتد على طول 6 كيلومترات، وتطوير مشروعات النقل الأخضر في شرم الشيخ، التي تشمل استخدام الطاقة الشمسية في الفنادق وتوفير وسائل نقل كهربائية للحد من استهلاك الكهرباء.

ولفت محافظ جنوب سيناء، أن مشروع التجلي الأعظم هو بمثابة هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي للعالم، كما يجري العمل على تطوير منطقة خليج نعمة في شرم الشيخ حاليًا.

كما ذكر مشاريع تطوير منطقة اللاجونا في دهب وتعزيز السياحة البيئية وحماية الشعاب المرجانية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية في سانت كاترين من خلال إنشاء فنادق بيئية ومركز زوار تحت الأرض للحفاظ على الطابع التراثي والبيئي.

ولفت محافظ جنوب سيناء، إلى وجود توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيه أفضل خدمة ممكنة للمواطن السيناوي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد حبيب، إنه لا يوجد دولة على وجه الأرض تملك مقاصد سياحية مثل التي تملكها مصر، مشيرًا إلى أنه يوجد حاجة للحديث عن التطوير والتحديث في المناطق السياحية والتنمية التي حدثت في شبه جزيرة سيناء، وخصوصًا جنوب سيناء.

ولفت إلى أن عدد السائحين في مصر وصل لأكثر من 8.5 ملايين سائح، في النصف الأول من عام 2025، حسب أحدث الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة السياحة، مشيرًا إلى أن الإعلام يعمل على الرد على الشائعات التي تستهدف الدولة المصرية.

وقال إن ملف السياحة من أهم القطاعات التي تسهم في الاقتصاد القومي، وأن هناك حملات من الخارج تستهدف هذا القطاع، وأن الإعلام يواجههم، لنشر الحقائق للعالم أجمع.

إقبال كثيف من الطلاب على الأنشطة الصيفية

​شهدت مدارس مدينة طور سيناء إقبالًا كثيفًا من الطلاب على الأنشطة الصيفية التي انطلقت مع بداية الإجازة.

وقد تابع الدكتور ياسر إبراهيم، مدير إدارة بوزارة التربية والتعليم، هذه الفعاليات التي شملت أنشطة رياضية، وكشفية، وموسيقية، وفنية.

​جاءت هذه المتابعة تحت رعاية عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم، و سامي الجندي، مدير الشؤون التنفيذية، و أحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية.

ورافق الدكتور إبراهيم وفد من الموجهين والمسؤولين، هم وليد جعفر، موجه عام التربية الرياضية؛ نجم بخيت، موجه المديرية؛ و أيمن أبوزيد و طلبة جميع مسئول الكشافة المركزي و عبدالستار عبداللطيف، موجها التربية الرياضية بإدارة طور سيناء؛ بالإضافة إلى ريهام حجازي، موجهة التربية الرياضية.

​أنشطة متنوعة في مدرسة الزهور الابتدائية

و​خلال زيارته، تفقد الدكتور ياسر إبراهيم مدرسة الزهور الابتدائية، حيث تابع الأنشطة الكشفية والألعاب الرياضية، بالإضافة إلى مسابقات الألعاب الصغيرة. كما شهد أنشطة التربية الموسيقية والفنية التي تضمنت تعليم الأطفال فنون الرسم والتلوين على الفخار.

​وقام بتنفيذ هذه الأنشطة فريق من المعلمين والمعلمات، منهم: إسلام فاضل معلم التربية الرياضية و محمد أنور معلم التربية معلم التربية الموسيقية و هبة شلبي معلمة التربية الفنية و مي بدير رياض الأطفال، وذلك تحت إشراف رضاء سالم، مديرة المدرسة.

​متابعة التدريبات الرياضية

​انتقل الدكتور إبراهيم إلى مدرسة أخرى وهي مدرسة النصر للتعليم الأساسي لمتابعة التدريبات الرياضية ومسابقات شد الحبل، حيث شهد إقبالًا كبيرًا من الطلاب على . قام بتنفيذ هذه الأنشطة كل من أيمن مصطفى، و أحمد رمزي، و محمود سراج، تحت إشراف علي سمير، مدير المدرسة.

​يُذكر أن الإقبال الواسع للطلاب على الأنشطة الصيفية بالمدارس يعكس أهمية هذه الفعاليات في استغلال فترة الإجازة بشكل مفيد وفعال.