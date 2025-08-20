قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا
وزير الدفاع الإسرائيلي يوافق على خطة عمليات جدعون الثانية لاحتلال غزة
محاولة اختراق للحدود الأردنية وتحرك عاجل للقوات المسلحة
التعليم تفتح باب التقدم للعمل بالحصة | الشروط والأوراق المطلوبة
وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة
محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للثانوي العام
مدبولي يلتقى رئيسة وزراء الكونغو.. ويؤكد دعم مصر لمختلف أوجه التنمية بدول حوض النيل
وزارة الدفاع الإيرانية تكشف عن صواريخ جديدة وتتوعد بالرد الساحق ضد أي تحرك إسرائيلي
وزير الري: إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات للحفاظ على المجاري المائية والخزانات الجوفية
بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة
أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025.. فيديو
شوبير يتغزل في محمد صلاح : دا يتعمله تمثال
برلمان

النجدة تضبط سائق صدم عدة سيارات.. وهذه عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر

المطاردة
المطاردة
معتز الخصوصي

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي ، تضمن قيام إحدى سيارات شرطة النجدة بملاحقة قائد سيارة "ربع نقل" حال محاولته الهرب عقب إصطدامه بعدد من السيارات بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 / الجارى تبلغ لإحدى الخدمات المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية ،ة من بعض الأهالى بقيام قائد سيارة "ربع نقل" بالقيادة برعونة والإصطدام بعدة سيارات ومحاولة قائدها الهرب .

على الفور قامت سيارة النجدة بتتبع السيارة المشار إليها ومطاردتها ، وتمكنت من السيطرة عليها وإيقافها ، وضبط قائدها (سائق - مقيم بدائرة القسم "لا يحمل رخصة قيادة مهنية") فى حينه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر

ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.

