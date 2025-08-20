نقيب السياحيين: مصر تخطو خطوات هامة لتعزيز السياحة إحدى أهم قاطرات التنمية للدولة

قال نقيب السياحيين الدكتور باسم حلقة إن مصر تخطو خطوات هامة لتعزيز قطاع السياحة الذي يعد إحدى أهم قاطرات التنمية الاقتصادية للدولة، من خلال أمور عدة منها الحملات الترويجية مثل "إحنا مصر" لتعزيز الوعي السياحي لدى المواطنين.

وأضاف حلقة - في مقابلة مع قناة “النيل” للأخبار - أن الحكومة المصرية تهتم بشكل كبير بقطاع السياحة؛ لأنه أحد مصادر الدخل في العملة الأجنبية وبالتالي يمكننا من خلاله تعظيم الاحتياط النقدي؛ ما يعزز قدرات مصر الاستيرادية وتوفير الالتزامات التي تحتاجها الدولة.

وأوضح أن القطاع السياحي شهد تطورا ملحوظا مؤخرا سواء من تطوير البنية التحتية والطرق وتأمين الرحلات، فضلا عن تطوير المدن مثل "التجلي الأعظم" في سانت كاترين والمدن الجديدة التي ظهرت في الخريطة السياحية مثل العلمين الجديدة، مشيرا إلى أن كل هذه الجهود التي قامت بها الدولة المصرية تستهدف زيادة فرص الاستثمار في هذا القطاع.

وتابع أن القطاع السياحي استقبل العام الحالي أعداد كبيرة من السياح مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك نتيجة مجهود كبير يتم بذله سواء من الوزارة أو هيئة التنشيط السياحي وشركات السياحة المصرية.

وأشار إلى جهود الدولة تتطلب وعي لدى المواطنين بأهمية السياحة، وبالتالي حملة "إحنا مصر" تستهدف مخاطبة المواطن المصري لزيادة الوعي لديه بشأن أهمية السياحة من الناحية الاقتصادية وضرورة التعامل السائح بشكل إيجابي.

