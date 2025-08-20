انطلاق مهرجان يعقوب الشاروني لمسرح الطفل

أعلن محمد ناصف، مستشار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن انطلاق الدورة الأولى من مهرجان يعقوب الشاروني لمسرح الطفل، مؤكدًا أن المهرجان يمثل نقلة نوعية في دعم الإبداع الطفولي واكتشاف المواهب الجديدة، ضمن استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري من خلال الثقافة والفنون.

توسّع غير مسبوق في عروض المسرح الطفولي

وأوضح ناصف خلال مداخلة تلفزيونية على قناة "إكسترا نيوز" أن هذه الدورة تُعد الأولى من نوعها من حيث الحجم والنوعية، حيث تضم 21 عرضًا مسرحيًا، من بينها:

عروض الشرائح: تُموّل بميزانية إنتاجية تتراوح بين 100 إلى 120 ألف جنيه.

عروض النوادي: تتيح الفرصة للمخرجين الشباب لتقديم عروض موجهة للأطفال، بميزانيات بسيطة من 5 إلى 10 آلاف جنيه.

يحمل المهرجان اسم الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، أحد روّاد أدب ومسرح الطفل في العالم العربي، والذي كانت أولى جوائزه في مجال المسرح من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وأكد ناصف أن تخليد اسم الشاروني يعكس التقدير العميق لإسهاماته الكبيرة في تشكيل وعي الأجيال عبر المسرح والقصص والفكر العلمي.

منصة شاملة لاكتشاف طاقات الأطفال

لا يقتصر المهرجان على تقديم العروض المسرحية فقط، بل يُمثل منصة متكاملة لاكتشاف المواهب في مجالات التمثيل، الغناء، الإخراج، الاستعراض، الديكور، والفنون التشكيلية. وأضاف ناصف: "المسرح هو أبو الفنون، ومن خلال عرض واحد يمكننا اكتشاف أكثر من خمسة أنواع من الفنون لدى الأطفال".