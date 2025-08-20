قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بروتوكول تعاون لتوسيع خدمات النقل الذكي في الجيزة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

التقى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم، بوفد شركتين لخدمات النقل الذكي، بحضور الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ والمهندس محمد إيهاب المدير التنفيذي لشركة «انطلاق» والمهندس حازم توفيق مدير الاستراتيجيات بالشركة والمهندس كمال الصويني المدير التنفيذي لشركة "رابيت موبيليتي"، والمهندسة هنية محمد مسئول الاستراتيجيات بشركة «انطلاق».

أكد المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة تفتح أبوابها دائماً أمام الأفكار الإبداعية والمشروعات المبتكرة التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن المحافظة تدعم كافة المشروعات التي تعزز منظومة النقل الحضري المستدام وتقلل من معدلات التكدس المروري والتلوث البيئي بما يتماشى مع توجهات الدولة في بناء مدن ذكية أكثر استدامة.

ورحب المحافظ بعدد من الأفكار المطروحة والمبتكرة من الشركتين لدعم جهود المحافظة في تنظيم عمل المنظومة مشيراً إلى أهمية توسيع نطاق عمل هذه الشركات في بعض المناطق الأخرى مثل حي جنوب الجيزة ومحيط جامعة القاهرة والمدن الجديدة باعتبارها إحدى أبرز الشركات الناشئة العاملة في قطاع النقل الذكي.

وفي هذا السياق أشار محافظ الجيزة إلى أن ذلك ضمن المشروعات والأفكار التي نجحت في المرحلة الأولى للمشروعات الخضراء الذكية التي تبنتها المحافظة وهو ما يعكس قدرتها على تقديم حلول مبتكرة تدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

كما رحب المحافظ بمقترح الشركتين توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الجيزة لتوسيع عملياتها وتوفير خدمات نقل مبتكرة ومستدامة تسهم في تحسين جودة الحياة وتقديم خدمات عصرية للمواطنين.

وأضاف النجار أن محافظة الجيزة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الابتكار في قطاع النقل والخدمات، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تعكس رؤية الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطبيق الحلول الذكية لخدمة المواطنين.

