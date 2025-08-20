قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الفيوم: القيادة السياسية والحكومة حريصتان على الاهتمام بحماية الأطفال ورعايتهم

محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري
محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري
أ ش أ

أكد محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، أن القيادة السياسية والحكومة المصرية، حريصتان على الاهتمام بحماية الأطفال وتوفير الرعاية اللازمة لهم.


جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة، لمتابعة آخر مستجدات عمل اللجنة والتحديات التي تواجهها وكيفية التغلب عليها، بما يضمن بناء طفل سوي صحياً ونفسياً واجتماعياً، وذلك بحضور نائبه الدكتور محمد التوني، ومديري مديريات الخدمات، وممثلي الجهات المعنية، وأعضاء اللجنة.


وأكد الدكتور الأنصاري -خلال الاجتماع- حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم لحماية الأطفال المعرضين للخطر، والقضاء على الممارسات الخفية التى تقوم بها الأسر البسيطة مثل الزواج المبكر والهجرة غير الشرعية وختان الإناث وعمالة الأطفال والتسرب من التعليم والتسول وغيرها من الأعمال التى تهدد حياة الأطفال، موضحاً أن المحافظة تقوم بعدة مبادرات لدعم المرأة المعيلة وتوفير فرص عمل لها من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. 


واستعرض مقرر اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة أحمد إبراهيم، آليات عمل اللجنة العامة لحماية الطفولة، واللجان الفرعية بالمراكز، وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها، وإجمالي عدد البلاغات التي تلقتها لجان الحماية خلال عامي 2024 و2025، ودرجة استجابة مديريات الخدمات وأعضاء لجنة الحماية وكافة الجهات المعنية لتلك البلاغات، كما استعرض التحديات التي تواجه عمل وحدات حماية الطفولة وكيفية التغلب عليها.


كان محافظ الفيوم، أصدر قراراً بتشكيل اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة، والوحدة العامة لحماية الطفولة، وكذا اللجان الفرعية لحماية الطفل والوحدات الفرعية بنطاق المحافظة، طبقاً لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 ولائحتهما التنفيذية، علي أن تختص اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفل بما يتفق مع السياسات القومية وظروف المحافظة وخصوصيتها، وكذا اللجان الفرعية التى تتدخل فى حالات تعرض الطفل للخطر بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

