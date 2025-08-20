الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا

أعلنت الكلية الفنية العسكرية عن فتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا بالفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2025 / 2026 لخريجى الجامعات المصرية أو الجامعات الأجنبية المُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

وتشمل الدراسات نيل الشهادات والدرجات التالية بنظام الساعات المعتمدة والدراسة المسائية وهى:

دبلوم الدراسات العليا وتكون مدة الدراسة به سنة دراسية.

درجة الماجستير وتكون مدة الدراسة بها (2-3) سنة دراسية.

درجة الدكتوراه وتكون مدة الدراسة بها (3-5) سنة دراسية.

وجميعها معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات .

أولاً: للحاصلين على بكالوريوس الهندسة

تمنح الكلية الفنية العسكرية (دبلوم الدراسات العليا فى الهندسة – درجة ماجستير العلوم فى الهندسة – درجة دكتوراه الفلسفة فى الهندسة) وذلك فى أكثر من 100 مسار بحثى ضمن 18 برنامج تخصصى تشمل أحدث العلوم الهندسية والتكنولوجية فى التخصصات الهندسية "هندسة كهربية – هندسة ميكانيكية –

هندسة مدنية – هندسة معمارية – هندسة كميائية – هندسة نووية – هندسة بحرية" .

ثانياً: للحاصلين على بكالوريوس الهندسة

تمنح الكلية الفنية العسكرية درجة ماجستير العلوم فى الهندسة فى البرامج الهندسية البينية الآتية:

هندسة الروبوتات والأنظمة ذاتية الحركة .

هندسة معلوماتية البيانات الجغرافية ( الجيوماتيكس ) .

هندسة تكنولوجيا النانو .

الأوراق المطلوبة للتسجيل

شهادة الميلاد

صورة من بطاقة الرقم القومى

صورة من شهادة البكالوريوس

6 صورة شخصية

وعلى الراغبين فى التسجيل ببرامج الدراسات العليا بالكلية الفنية العسكرية التوجه إلى مقر الكلية الفنية العسكرية لتقديم الأوراق المطلوبة وسحب استمارة التسجيل قبل يوم الإثنين الموافق 15 / 09 / 2025.

كما يمكن الإطلاع على شروط القبول وبرامج الدراسات العليا على الموقع الإلكترونى بشبكة المعلومات الدولية بالرابط الآتى .

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بالمستوى العلمي والبحثى ومواكبة تطورات ومتطلبات العصر فى العلوم الهندسية والبينية الحديثة.