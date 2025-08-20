الأنبا توماس يشارك في مؤتمر دار القديس جيروم لشباب كنيسة العائلة المقدسة بالزيتون

تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، نظمت كنيسة العائلة المقدسة، بالزيتون، مؤتمرًا تكوينيًا لشباب وشابات الرعية، بالتعاون مع دار القديس جيروم للتكوين والدراسات الكتابية.

سفري راعوث ويونان

وألقى نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، محاضرات المؤتمر حول "سفري راعوث ويونان".

في سياق آخر، ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كاتدرائية أم النعم الإلهية، بأبوقرقاص البلد.

شارك في الصلاة القمص يونان إستمالك، والأب يوساب أيوب، راعيا الكاتدرائية، حيث قدم صاحب النيافة الذبيحة الإلهية، من أجل السلام في العالم، ولأجل المحتفى بهم.

وفي كلمة العظة، تحدث الأب المطران حول "دعوة لاوي"، مشيرًا إلى الأفعال الأساسية التي قام بها لاوي وهي: قام ترك، وتبع، فطريق الإيمان يحتاج دائمًا إلى جهاد، ونشاط وغيرة، رسولية، وتبعية مستمرة للرب.

وأوصى راعي الإيبارشيّة أبناء وبنات المناولة الاحتفالية بممارسة الأسرار الكنسية، والتأمل في الكتاب المقدس، والمواظبة على حضور القداسات، والاجتماعات، ومعايشة أفعال المحبة، والرحمة، والتي بها نكون أبناءً حقيقيين للرب.