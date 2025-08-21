لوجان ولا لانوس.. ايه أحسن عربية مستعملة بـ 350 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

توافره هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، شيفروليه أفيو، وهيونداي فيرنا، واسبيرانزا ام 12، ورينو لوجان، وشيفروليه لانوس .

تستمد سيارة شيفروليه أفيو موديل 2013 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 173 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة شيفروليه أفيو موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تنقل قوة سيارة هيونداي فيرنا موديل 2011 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 410 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2011 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تمكنت سيارة اسبرانزا ام 12 موديل 2013 من قطع مسافة 190 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تأتى سيارة سبرانزا ام 12 موديل 2013 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تباع سيارة رينو لوجان موديل 2018 داخل سوق السيارات باللون الرمادي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 148 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سعر رينو لوجان موديل 2018 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تحصل سيارة شيفروليه لانوس موديل 2016 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 150 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة شيفروليه لانوس موديل 2016 في سوق السيارات المصري 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

