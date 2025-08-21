قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطر يقوّض حل الدولتين.. بريطانيا وأوروبا تدينان خطة "إي 1" الاستيطانية
التريند مش هينفعك.. كوكا ينتقد تصوير الجنازات بعد عزاء والد الشناوي
واشنطن وعشق آباد تبحثان تعزيز الأمن الإقليمي وتوسيع الشراكة الثنائية
ما الفرق بين الطلاق البائن بينونة صغرى وكبرى؟.. الإفتاء توضح
متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة
شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه
دون وسيط.. السعودية تطلق خدمة "نسك عمرة" لإصدار التأشيرات وحجز الخدمات
المتحدة تعلن الشراكة مع تيك توك لنقل الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير
لن أحتفل إذا سجلت في مرماكم.. عمرو السولية يوجه رسالة لجماهير الأهلي
رحيل "القاضي الرحيم" فرانك كابريو… أيقونة العدالة الإنسانية يودّع العالم | بروفايل
نقابة الممثلين تقرر إحالة بدرية طلبة إلى مجلس تأديب
تكنولوجيا وسيارات

لوجان ولا لانوس.. ايه أحسن عربية مستعملة بـ 350 ألف جنيه

أحسن عربية مستعملة بـ 350 ألف جنيه
أحسن عربية مستعملة بـ 350 ألف جنيه
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

توافره هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، شيفروليه أفيو، وهيونداي فيرنا، واسبيرانزا ام 12، ورينو لوجان، وشيفروليه لانوس .

شيفروليه أفيو موديل 2013

تستمد سيارة شيفروليه أفيو موديل 2013 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 173 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

شيفروليه أفيو موديل 2013

تباع سيارة شيفروليه أفيو موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي فيرنا موديل 2011

تنقل قوة سيارة هيونداي فيرنا موديل 2011 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 410 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هيونداي فيرنا موديل 2011

تتوافر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2011 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

اسبرانزا ام 12 موديل 2013

تمكنت سيارة اسبرانزا ام 12 موديل 2013 من قطع مسافة 190 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

اسبرانزا ام 12 موديل 2013

تأتى سيارة سبرانزا ام 12 موديل 2013 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو لوجان موديل 2018

تباع سيارة رينو لوجان موديل 2018 داخل سوق السيارات باللون الرمادي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 148 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

رينو لوجان موديل 2018

سعر رينو لوجان موديل 2018 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

شيفروليه لانوس موديل 2016

تحصل سيارة شيفروليه لانوس موديل 2016 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 150 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

شيفروليه لانوس موديل 2016

يبلغ سعر سيارة شيفروليه لانوس موديل 2016 في سوق السيارات المصري 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
 

