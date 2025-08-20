“مايك فليكس” يعيد مواجهات الراب سين إلى الساحة الفنية

تشهد الساحة الموسيقية المصرية انطلاق تجربة مختلفة من نوعها بعنوان “مايك فليكس”، وهي سلسلة من المواجهات الموسيقية بين أبرز نجوم الراب ومغنيي المهرجانات، تجمعهم في ٥ حلقات مليئة بالتحدي والإبداع.

المواجهة لا تقتصر على الأداء فقط، بل تعتمد على ٣ تحديات أساسية:

• تحدي السيناريو: كتابة كلمات جديدة على موضوع غير متوقع.

• تحدي الكلمات العشوائية: دمج ٤ كلمات متباعدة داخل أغنية واحدة.

• تحدي الـ Beat: الارتجال على إيقاعات مختلفة تتراوح بين التراب، الشعبي، الدريل، وحتى الكلاسيك.

المواجهات تكشف عن قدرة الفنانين على الخروج من منطقة الراحة وتقديم تجارب جديدة للجمهور، في مزيج يجمع بين الـ Flow والتكنيك الخاص بالراب، والطاقة الشعبية الحماسية لموسيقى المهرجانات.

الفنانون المشاركون: وزة منتصر، فارس سكر، أبيوسف، أحمد سانتا، أبو الأنوار، موسى سام، إسلام كابونجا، عنبة، موسكو، مونتيياجو.

وتُعرض الحلقات تباعًا عبر المنصات الرقمية، حيث يمكن للجمهور متابعة هذه التجربة غير التقليدية والتفاعل مع نجومهم المفضلين