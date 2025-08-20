مهاجم توتنهام: لن أدع الإساءة العنصرية تُثنيني عن أداء واجبي

صرّح ماثيس تيل، مهاجم توتنهام هوتسبير، بأنه لن يسمح للإساءة العنصرية التي وُجهت إليه عبر الإنترنت، عقب هزيمة فريقه أمام باريس سان جيرمان في كأس السوبر الأوروبي، أن تُثنيه عن أداء واجبه.

وأعرب توتنهام عن "اشمئزازه" من الإساءة التي وُجهت إلى الفرنسي البالغ من العمر 20 عامًا، والذي أضاع ركلة جزاء خلال هزيمتهم بركلات الترجيح أمام باريس سان جيرمان في إيطاليا يوم الأربعاء الماضي.

وكتب تيل على مواقع التواصل الاجتماعي: "شعرتُ بخيبة أمل أيضًا بشأن ما حدث ليلة الأربعاء، لكن العنصرية لا مكان لها في مجتمعنا".

وأضاف: "أعرف من أين أتيت، ومن أين بدأت، ولن يُثنيني أيٌّ من هذا عن أداء واجبي. بالعمل والتواضع، يسود الاحترام".

كما تعرّض أنطوان سيمينيو، مهاجم بورنموث، لإساءة عنصرية خلال هزيمة فريقه 4-2 أمام ليفربول في أنفيلد يوم الجمعة. أُفرج بكفالة مشروطة عن رجل يبلغ من العمر 47 عامًا من ليفربول، أُلقي القبض عليه للاشتباه في اعتدائه العنصري على سيمينيو، ومُنع من حضور مباريات كرة القدم.