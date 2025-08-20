المؤتمر: مشاركة مصر في قمة تيكاد تعزز حضورها الاقتصادي بالقارة السمراء

أكد المهندس محمد عبد الحميد، رئيس لجنة الاستثمار بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن مشاركة مصر في قمة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا "تيكاد"، والتي يشارك فيها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ممثلاً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ تعكس المكانة المحورية التي باتت تحظى بها القاهرة على الساحة الأفريقية والدولية.

وأشار "عبد الحميد"، في تصريحات له اليوم، إلى أن القمة تمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين إفريقيا واليابان، موضحًا أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال القمة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، البنية التحتية، الرعاية الصحية، التعليم، وتنمية القطاع الخاص، تمثل دفعة قوية لجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصري، إلى جانب إتاحة فرص حقيقية للتعاون المشترك مع الدول الإفريقية.

ولفت رئيس لجنة الاستثمار، إلى أن مشاركة مصر في "تيكاد" تترجم الرؤية الواضحة للرئيس السيسي تجاه الانفتاح على القارة الإفريقية، والعمل على جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة والخدمات اللوجستية، مشددًا على أن الاتفاقيات الموقعة ستسهم في توفير المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد أن قمة "تيكاد" تمثل رسالة واضحة بأن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز شراكاتها الدولية، وتأكيد دورها كقوة اقتصادية وسياسية رائدة في إفريقيا.