حماس تطالب بتصعيد الحراك الشعبي وتدعو إلى المشاركة في الإضراب العالمي غدًا

دعت حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، إلى المشاركة الفاعلة في الإضراب العالمي المقرر يوم غد الخميس، دعما لقطاع غزة ورفضا للعدوان الإسرائيلي المتواصل عليه.

وفي بيان صحفي، حثت الحركة جماهير الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم على "مواصلة تصعيد الحراك الجماهيري أيام الجمعة والسبت والأحد، من خلال المظاهرات والفعاليات الشعبية، نصرة لغزة ورفضا للإبادة الجماعية والتجويع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني".

ودعت حماس إلى تنظيم مظاهرات واعتصامات أمام السفارات الأميركية والإسرائيلية، وكذلك أمام بعثات الدول التي تدعم الاحتلال، من أجل الضغط لوقف العدوان ورفع الحصار.

وأكدت الحركة أن "خطط الاحتلال للسيطرة على قطاع غزة تمثل عدوانا جديدا قد يؤدي إلى تهجير قسري يهدد أكثر من مليون فلسطيني"، محذرة من أن المجتمع الدولي "يتحمل المسؤولية الكاملة في حال استمر صمته على المجازر وسياسات التجويع".