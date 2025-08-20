تطورات مهمة في أزمة أرض الزمالك.. وجلسة مرتقبة بين وزير الإسكان ومسؤولي النادي| شاهد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن البيان الصادر من وزارة الإسكان قد حسم الجدل بشأن أزمة أرض الزمالك في حدائق أكتوبر، مشيرًا إلى أن إصدار البيان في وقت مبكر؛ كان سيؤدي إلى إنهاء الخلاف منذ البداية.

الأرض المخصصة لنادي الزمالك خالية من أي مبانٍي

أوضح «موسى» خلال تقديمه لبرنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن وزارة الإسكان نشرت لقطات توضح أن الأرض المخصصة لنادي الزمالك خالية من أي مبانٍ.

وأشار إلى أن هناك جلسة مرتقبة غدًا بين وزير الإسكان ومسؤولي نادي الزمالك، حيث يطالب النادي وجماهيره بعودة الأرض ومنحهم مهلة جديدة.

ولفت إلى أن الزمالك يحتاج إلى مبلغ قدره 9 مليارات جنيه.