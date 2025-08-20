قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد
أسعار الحديد في الأسواق المحلية والعالمية اليوم الأربعاء
برلماني: رفض إسرائيل مبادرة وقف إطلاق النار يكشف تعنتها الواضح ونواياها الخبيثة
رموز وأساطير الزمالك يطالبون بعودة أرض أكتوبر
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يرفض مقترح الوسطاء ويأمر بتكثيف العمليات في غزة
سيراميكا كليوباترا يهزم إنبي 2-0 بصاروخية السولية وإسلام عيسي في الدوري
محمود سعد غاضباً : أنغام تمر بمرحلة صعبة لكن مفيش داعي للشائعات
نصرة لغزة.. حماس تدعو للمشاركة في الإضراب العالمي غدا
الإسكان ترد على سحب أرض نادي الزمالك.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
أحمد موسى لـ الكيان الصهيوني: ابن القوات المسلحة لا يفرط في شبر من أرضه
تطورات مهمة في أزمة أرض الزمالك.. وجلسة مرتقبة بين وزير الإسكان ومسؤولي النادي| شاهد
كاذب.. أحمد موسى يرد على تصريحات يائير لابيد حول الاقتصاد المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تطورات مهمة في أزمة أرض الزمالك.. وجلسة مرتقبة بين وزير الإسكان ومسؤولي النادي| شاهد

الزمالك
الزمالك
كريم محمد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن البيان الصادر من وزارة الإسكان قد حسم الجدل بشأن أزمة أرض الزمالك في حدائق أكتوبر، مشيرًا إلى أن إصدار البيان في وقت مبكر؛ كان سيؤدي إلى إنهاء الخلاف منذ البداية.

الأرض المخصصة لنادي الزمالك خالية من أي مبانٍي

أوضح «موسى» خلال تقديمه لبرنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد،  أن وزارة الإسكان نشرت لقطات توضح أن الأرض المخصصة لنادي الزمالك خالية من أي مبانٍ.

وأشار إلى أن هناك جلسة مرتقبة غدًا بين وزير الإسكان ومسؤولي نادي الزمالك، حيث يطالب النادي وجماهيره بعودة الأرض ومنحهم مهلة جديدة.

ولفت إلى أن الزمالك يحتاج إلى مبلغ قدره 9 مليارات جنيه.

الزمالك أحمد موسى وزارة الإسكان نادي الزمالك أزمة أرض الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

محافظ القاهرة

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للثانوي العام

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يتفقد المتحف اليوناني الروماني وقلعة قايتباي خلال زيارته الحالية للإسكندرية

رئيس جامعة عين شمس

وكلاء جدد بكلية الزراعة جامعة عين شمس

وزير التعليم العالي

التعليم العالي: بدء قبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

بالصور

لحظة اشتعال النيران في شاحنة محملة بسيارات تسلا.. بالفيديو

تسلا
تسلا
تسلا

أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات كهربائية.. وأسعار فولكس فاجن تيرامونت

سيارات
سيارات
سيارات

أسعار سيارة فولكس فاجن تيرامونت 2025 في السعودية

فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت

بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

فيديو

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد