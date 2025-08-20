بدر موسى يمنح بتروجت التقدم على وادي دجلة في الشوط الأول

نجح فريق بتروجت في افتتاح التسجيل أمام وادي دجلة، بعدما أحرز المهاجم الفلسطيني بدر موسى الهدف الأول في الدقيقة 46، ليمنح فريقه الأفضلية في المواجهة المقامة حاليًا على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري نايل الممتاز.

تشكيل بتروجت في المباراة :

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: توفيق محمد – هادي رياض – بركات حجاج – محمود شديد

خط الوسط: أدهم حامد – محمد علي عثمان – مصطفى جابر

خط الهجوم: محمد دودو – بدر موسى – أحمد عبد الموجود

تشكيل وادي دجلة لمواجهة بتروجت

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: شادي ماهر – كمال أبو الفتوح – عمر عدلي – أحمد داهش

خط الوسط: إبراهيم البهنسي – محمود طلعت – ميس كاندروب

خط الهجوم: محمود دياسطي – يوسف ويا – علي حسين

ويبحث فريق بتروجت عن تحقيق انتصاره الأول هذا الموسم بعد تعادلين متتاليين، بينما يحاول وادي دجلة قلب النتيجة وحصد نقاط المباراة، خاصة أنه لم يحقق أي فوز حتى الآن في الدوري.