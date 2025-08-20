تشكيل بتروجت أمام وادي دجلة في الدوري المصري

أعلن سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة وادي دجلة، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء في تمام التاسعة على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بتروجت أمام وادي دجلة:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: توفيق محمد – هادي رياض – بركات حجاج – محمود شديد

خط الوسط: أدهم حامد – محمد علي عثمان – مصطفى جابر

خط الهجوم: محمد دودو – بدر موسى – أحمد عبد الموجود

ويطمح فريق بتروجت في تحقيق فوزه الأول بالبطولة هذا الموسم، بعدما تعادل في أول مباراتين، ليرفع رصيده إلى نقطتين في المركز العاشر بجدول الترتيب.

أما وادي دجلة، فيدخل اللقاء برصيد نقطة وحيدة من مباراتين، وضعته في المركز السادس عشر، ويسعى لاستغلال المباراة من أجل حصد انتصاره الأول وتحسين موقفه في الدوري.