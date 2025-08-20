ريبيرو يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات غدًا

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على منح اللاعبين راحة سلبية غدًا الخميس، وفقًا للبرنامج الموضوع.

وكان الفريق قد خاض مرانه اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار التحضيرات لمواجهة غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز والمقرر لها الإثنين المقبل.

وقاد المدير الفني خوسيه ريبييرو، المران، الذي اشتمل على تدريبات بدنية متنوعة وفقرات فنية، قبل أن يؤدي اللاعبون تقسيمة قوية شارك فيها الجميع.

كما خاض ثنائي حراسة المرمى مصطفى شوبير ومحمد سيحا تدريبات خاصة، فيما واصل المصابون برنامجهم التأهيلي داخل الجيم، وأدى مروان عطية تدريبات الجري حول الملعب.