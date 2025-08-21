قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
الأمم المتحدة: التصعيد الإسرائيلي في غزة يهدد بعمليات قتل جماعي مروعة
حَصِّن سمعك وبصرك وباقي حواسك بهذا الذكر النبوي صباح كل يوم
أول رد فعل من أحمد حمدي بعد استبعاده من مباراة مودرن سبورت
الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد
سيرة رجل أمريكي جمع بين العدالة والرحمة .. من هو القاضي الرحيم فرانك كابريو ؟!
تصعيد إسرائيلي مزدوج .. قصف مخيم الشاطئ في غزة وغارات على مواقع حزب الله بلبنان
بشرى من الأرصاد: درجات الحرارة في حدودها الطبيعية.. ولا موجة حر جديدة
فانس: أوروبا تتحمّل "الحصة الأكبر" من العبء الأمني القائم حول أوكرانيا
ألمانيا تستنكر استدعاء إسرائيل 60 ألف جندي احتياط وتدين مخطط "إي 1" الاستيطاني
بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل مثيرة في تناوب اعتداء 3 مسجلين خطر على سيدتين

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

كشفت تحقيقات النيابة بجنوب الجيزة الكلية تفاصيل مثيرة في اختطاف 3 مسجلين خطر لسيدتين تحت تهديد السلاح في بولاق الدكرور.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين اصطحبوا السيدتين من كافيه تحت تهديد السلاح واصطحبوهما إلى شقة أحدهم وتعدوا عليهما بالضرب كما تناوبوا الاعتداء عليهما جنسيا، حتى تمكنت المجني عليهما من الهروب عقب القفز من نافذة الشقة بالطابق الأول، ما أسفر عن إصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وقررت النيابة عرض المجني عليهما على الطب الشرعي لبيان ما بهما من إصابات وطلبت تحريات المباحث الجنائية خول الواقعة.

وكان رئيس قطاع غرب الجيزة العميد عمرو حجازي تلقى إخطارًا من رئيس مباحث بولاق الدكرور المقدم أيمن السكوري، يفيد فيه بحضور سيدتين مصابتين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم إلى ديوان القسم، وقامتا بتحرير محضرًا ضد 3 أشخاص على معرفة بهما، حيث قام المتهمون باصطحابهما من كافيتريا تحت تهديد السلاح إلى مسكنهم بدائرة القسم والتعدي عليهم جنسيًا، ما أدى إلى قفزهما من الطابق الأول من الشقه للهروب منهم.

وألقى القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدا عن السلاح الأبيض المستخدم، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بولاق الدكرور اختطاف اختطاف 3 مسجلين خطر لسيدتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر نورهان حفظي

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

شريف الدسوقي

شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة

بدرية طلبة

أول تعليق من أشرف زكي بعد التحقيق مع بدرية طلبة .. خاص

صلاة الجمعة

السجن عامين.. عقوبة ترك صلاة الجمعة في ماليزيا.. والأزهر والإفتاء يحسمان الجدل

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

ترشيحاتنا

مغنيسيوم

ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من مكملات الماغنيسيوم

رائحة العرق

المزيلات مش نافعة.. طرق علاج رائحة العرق الكريهة

السكر

نوع طعام غير متوقع يقلل نسبة السكر

بالصور

إطلالة صيفية .. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

دون مكياج.. سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة بسيطة

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

لوك جديد.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

موجز أخبار جنوب سيناء.. حركة تغيرات محدوة الغمريني بسانت كاترين وعلام لشرم الشيخ

المحافظ
المحافظ
المحافظ

فيديو

فشل عملية سرقة في ٨ ساعات

شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد