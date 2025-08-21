تفاصيل مثيرة في تناوب اعتداء 3 مسجلين خطر على سيدتين

كشفت تحقيقات النيابة بجنوب الجيزة الكلية تفاصيل مثيرة في اختطاف 3 مسجلين خطر لسيدتين تحت تهديد السلاح في بولاق الدكرور.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين اصطحبوا السيدتين من كافيه تحت تهديد السلاح واصطحبوهما إلى شقة أحدهم وتعدوا عليهما بالضرب كما تناوبوا الاعتداء عليهما جنسيا، حتى تمكنت المجني عليهما من الهروب عقب القفز من نافذة الشقة بالطابق الأول، ما أسفر عن إصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وقررت النيابة عرض المجني عليهما على الطب الشرعي لبيان ما بهما من إصابات وطلبت تحريات المباحث الجنائية خول الواقعة.

وكان رئيس قطاع غرب الجيزة العميد عمرو حجازي تلقى إخطارًا من رئيس مباحث بولاق الدكرور المقدم أيمن السكوري، يفيد فيه بحضور سيدتين مصابتين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم إلى ديوان القسم، وقامتا بتحرير محضرًا ضد 3 أشخاص على معرفة بهما، حيث قام المتهمون باصطحابهما من كافيتريا تحت تهديد السلاح إلى مسكنهم بدائرة القسم والتعدي عليهم جنسيًا، ما أدى إلى قفزهما من الطابق الأول من الشقه للهروب منهم.

وألقى القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدا عن السلاح الأبيض المستخدم، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.