مرأة ومنوعات

سموزي المانجو.. مشروب الانتعاش والطاقة في دقائق

سموزي مانجو
سموزي مانجو
ريهام قدري

مع ارتفاع درجات الحرارة ورغبة الكثيرين في تناول مشروبات منعشة وصحية، يبرز سموزي المانجو كأحد أفضل الخيارات التي تجمع بين الطعم اللذيذ والفائدة الغذائية.

 فهو مشروب غني بالفيتامينات والألياف، كما يمنح الجسم ترطيباً وانتعاشاً مثالياً، ويُحضَّر بخطوات بسيطة في المنزل دون الحاجة إلى مكونات معقدة.

المكونات:

ثمرة مانجو ناضجة متوسطة الحجم (مقشرة ومقطعة مكعبات).

كوب واحد من الزبادي البارد أو الحليب (يمكن استخدام حليب جوز الهند لإضافة نكهة مميزة).

ملعقتان إلى ثلاث ملاعق من العسل أو السكر بحسب الرغبة.

نصف كوب من مكعبات الثلج.

رشة صغيرة من الفانيليا (اختيارية).

طريقة التحضير:

1. ضعي مكعبات المانجو الطازجة في وعاء الخلاط الكهربائي.

2. أضيفي كوب الزبادي أو الحليب مع العسل أو السكر.

3. ضعي مكعبات الثلج للحصول على قوام بارد ومنعش.

4. اخفقي المكونات جيداً حتى يصبح الخليط ناعماً وكثيفاً.

5. اسكبي المشروب في أكواب التقديم وزيّنيه بشرائح مانجو أو ورقة نعناع لمظهر شهي.

لمسة إضافية:

لمن يرغب في وجبة متكاملة على الإفطار، يمكن إضافة نصف موزة صغيرة أو ملعقة من الشوفان لزيادة القيمة الغذائية والشعور بالشبع.

بهذه الخطوات السهلة، يصبح لديك مشروب صحي ولذيذ يناسب جميع أفراد الأسرة، ويُعد خياراً مثالياً لبدء اليوم بطاقة إيجابية أو لإنهاء يوم حار بانتعاش ولذة لا تُقاوم.

