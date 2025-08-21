ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكمثرى؟

يعد تناول الكمثرى مفيد جدا للكبار والصغار حيث أن الكمثري لها فوائد كثيرة لجسمك، لأنها من الفواكه الغنية بالماء والألياف والفيتامينات. إليك ما يحدث عند تناولها:

1. تحسين الهضم

الكمثرى غنية بالألياف الغذائية، وخصوصًا الألياف القابلة للذوبان (البكتين)، مما يساعد على تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

2. ترطيب الجسم

تحتوي على نسبة عالية من الماء، فتساهم في الحفاظ على ترطيب الجسم خاصة في الجو الحار.

3. ضبط مستوى السكر في الدم

مؤشرها الجلايسيمي منخفض، مما يجعلها مناسبة لمرضى السكري عند تناولها باعتدال، لأنها لا تسبب ارتفاعًا سريعًا في السكر.

4. تقوية المناعة

غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الالتهابات وتعزيز جهاز المناعة.

5. دعم صحة القلب

الألياف والبوتاسيوم في الكمثرى يساعدان في خفض ضغط الدم وتنظيم الكوليسترول، وبالتالي تقليل مخاطر أمراض القلب.

6. تحسين صحة الجلد

الفيتامينات ومضادات الأكسدة الموجودة فيها تحافظ على نضارة البشرة وتقلل من علامات الشيخوخة المبكرة.

7. المساعدة في إنقاص الوزن

الكمثرى قليلة السعرات وغنية بالألياف، فتمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول.

الإفراط في تناول الكمثرى قد يسبب غازات أو إسهال بسبب محتواها العالي من الألياف.

الأفضل غسلها جيدًا قبل الأكل لأنها قد تحمل بقايا مبيدات على القشرة.