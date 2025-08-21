قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: لا توجد مؤشرات حتى الآن على استعداد موسكو لإنهاء الحرب
محافظ الإسكندرية: ننتظر إعلان الآثار عن سفينة آثرية غارقة قريبًا
وزير الري يقرر تحفيز المحصلين المتميزين واستبعاد المقصرين
سموتريتش يهدد بالاستقالة حال موافقة نتنياهو على صفقة مع حماس
وزير السياحة والآثار: إنشاء متحف مائي قيد الدراسة
استبدال صليب بنجمة داوود .. سيّاح إسرائيليون يثيرون غضباً في ويلز
إهانة للنظام الدولي.. الجنائية الدولية تعلق على العقوبات الأمريكية ضد قضاتها
"الوزراء" يستعرض فرص نجاح تعزيز مكانة مصر كمركز لتجارة الترانزيت
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور الخميس 21 أغسطس 2025
محمد عبد اللطيف يؤكد تعزيز التعاون الثنائي مع اليابان في مجالات التعليم
هل يواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه؟ عوامل تحسن الاقتصاد
اعترافات مثيرة للراقصة نورا دانيال.. رحلتها من الرقص لكلبش مباحث الآداب
أخبار البلد

على هامش قمة «تيكاد 9»| مدبولي يبحث إنشاء مجمع صناعي ياباني بالاقتصادية لقناة السويس

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

التقى صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نوبوميتسو هاياشي، محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير محمد أبو بكر، سفير مصر لدى اليابان، على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا بدورته التاسعة (قمة تيكاد 9)، التي تستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية.

وفي مستهل اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بأوجه التعاون بين مصر وبنك اليابان للتعاون الدولي، خاصة فيما يتعلق بتمويل المشروعات ذات الأولوية للدولة المصرية، وفي مقدمتها مشروعات الطاقة المتجددة، معربًا عن تقديره للتعاون أيضًا في مجال إصدار سندات "الساموراي"، والتطلع لاستمرار التعاون في هذا الصدد، ولا سيما في ضوء نجاح مصر في تحقيق مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني بفضل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الفرصة المهمة المتاحة حاليًا لإنشاء منطقة صناعية يابانية في مصر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن اليابان تُعد إحدى الدول الكبرى الشريكة لمصر، فضلًا عن تمتع مصر بعضوية عدد من التكتلات الاقتصادية واتفاقيات الشراكة التي تسهم في نفاذ السلع المصنعة في مصر إلى العديد من الأسواق، إضافة إلى الحوافز والمزايا العديدة المقدمة للمستثمرين.

وتناول رئيس الوزراء بالشرح مزايا الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقدرة الشركات المستثمرة على التصدير المباشر إلى أوروبا والأسواق المجاورة. كما أكد حرص الحكومة على زيادة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الحوافز المقدمة للمستثمرين تمثل عامل جذب لمزيد من الشركات اليابانية للعمل في مصر.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود الحكومة في التعاون مع بنك اليابان للتعاون الدولي، والفرص المتاحة لتعميق التعاون بين الجانبين، مشيرة إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق مؤشرات إيجابية خلال الفترة الماضية، وإلى الجهود المبذولة لدعم دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

من جانبه، أعرب نوبوميتسو هاياشي عن اتفاقه مع الرؤية الخاصة بأهمية وجود المزيد من الشركات اليابانية في السوق المصرية وزيادة حجم نشاطها، وذلك في ضوء تحسن الوضع الاقتصادي المصري وما تحقق من استقرار خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه نقل هذه الصورة بالفعل للعديد من الشركات اليابانية.

كما لفت هاياشي إلى إدراكه للمزايا الخاصة بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسعيه الدائم لنقل هذه الصورة للشركات اليابانية، موضحًا أن هناك العديد من القطاعات التي يمكن التعاون فيها، ولا سيما قطاع الطاقة المتجددة.

وأشار كذلك إلى وجود فرصة للتعاون بين الشركات اليابانية ونظيراتها من دول أخرى، مثل دول الخليج، للاستثمار في مصر بصورة مشتركة.

مصطفى مدبولي جيبك محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي عبد الفتاح السيسي مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية تيكاد التعاون بين مصر وبنك اليابان للتعاون

