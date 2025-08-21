الجيش السوداني يكشف حقيقة قصفه لقافلة برنامج الأغذية العالمي

نفى الجيش السوداني اتهامات مليشيا الدعم السريع بقصفه قافلة مساعدات ، مؤكدا أن المليشيا هي من تقف وراء الهجوم على قافلة برنامج الأغذية العالمي .



وشدد الجيش السوداني في بيان له على موافقته لفتح مسارات إنسانية رغم استغلالها من الدعم السريع .

ولاحقا أصدرت مليشيا آل دقلو بياناً مضللاً تتهم فيه القوات المسلحة السودانية بقصف رتل يحمل مساعدات إنسانية يتبع لبرنامج الغذاء العالمي بمنطقة مليط، في محاولة للتغطية على جريمتها في استهداف القافلة المذكورة بنفس المنطقة.



وأوضحت القوات المسلحة في بيانها قائلة " أن ما ورد ببيان المليشيا المضلل محض أكاذيب معهودة تحاول من خلالها ذر الرماد على الأعين وتزييف الواقع الذي يفضح انتهاكاتها المتواصلة منذ أن أشعلوا هذه الحرب ضد الوطن والمواطن، بدءاً من السرقة والنهب والتخريب والقتل والاغتصاب وحصار وتجويع سكان مدينة الفاشر وغيرها واجتياح معسكرات النازحين بدارفور وآخرها معسكر زمزم الذي حولوه لمعسكر لتدريب القصر بواسطة المرتزقة الكولمبيين، مروراً بمعسكر ابوشوك بشمال دارفور الذي طردوا منه النازحين وانتهاءاً بالتصفيات الجسدية للأسرى والمعتقلين واستخدام المرتزقة الأجانب لقتل مواطنينا ، إلى آخر سجلهم الحافل بالجرائم والانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وأعراف الحرب.



وقالت القوات المسلحة السودانية أيضا : أن الحكومة السودانية التي وافقت على فتح مسارات المساعدات الإنسانية ومنها معبر أدري الحدودي مع تشاد الذي نعلم علم اليقين أنه يجري استخدامه من قبل المليشيا ومن يدعمها في تدفق السلاح والعتاد والمرتزقة الأجانب، لايمكن بأي حال أن تستهدف أي قوافل لمساعدات تأتي لصالح مواطنينا الذين يعانون من ظروف إنسانية معقدة تفرضها مليشيا آل دقلو المجرمة عليهم في المناطق التي تحاصرها وتمنع عنها كل متطلبات الحياة.

وختم الجيش السوداني بيانه قائلا : لن نلتفت لمثل هذه الأكاذيب وسنعمل بكل قوة على تطهير بلادنا من أوباش المليشيا ومرتزقتها حتى تطهير كامل البلاد من دنسهم.