محافظات

تحرير محضر شرطة ضد أحد مراكز الإدمان في المنوفية لوجود أدوية غير مصرح بتداولها

مروة فاضل

 شنت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية حملة مكبرة على عدد من المراكز الخاصة للإدمان بمدينة شبين الكوم، وذلك بالتعاون بين إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتورة شيرين مسعد  مع مباحث المخدرات وفرع هيئة الدواء المصرية بالمنوفية.

شملت الحملة المرور على 3 مراكز للطب النفسي وعلاج الإدمان، حيث تم التأكد من: تطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة، توافر الأطقم الطبية بشكل منتظم، مطابقة الأدوية المتداولة للمصادر الشرعية والتأكد من سلامة صرفها.

وخلال التفتيش، تم تحرير محضر شرطة ضد أحد المراكز لوجود أدوية غير مصرح بتداولها وتخضع لرقابة هيئة الشراء الموحد.

كما تم استدعاء فريق الأغذية بإدارة شبين الكوم الصحية لفحص المطبخ الخاص بأحد المراكز، حيث أسفرت النتائج عن: إعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك، تحرير محضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمطبخ، رصد تدني مستوى النظافة داخل المطبخ. 

وفي هذا السياق، شدد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفات تهدد صحة المرضى أو سلامة المجتمع، مؤكدًا أن الرقابة على مراكز علاج الإدمان مستمرة بالتعاون مع الجهات الأمنية والرقابية، لضمان تقديم خدمة علاجية آمنة ومرخصة وفقًا للمعايير الطبية المعتمدة.

وأكد أن الهدف من هذه الحملات ليس فقط ضبط المخالفات، بل أيضًا تصحيح المسار ودعم المراكز الملتزمة للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمرضى وأسرهم.

بيتخطف من الأرفف.. العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. سعره مش هتصدقه

العيش البلدي في امريكا

كريم محمود عبد العزيز.. من شائعات الطلاق إلى الدعم والاعتراف بالحب على الشاشة

كريم محمود عبد العزيز وزوجته

نادين الراسي في جلسة تصوير من داخل حمام سباحة

نادين الراسي

إطلالات وصور رومانسية .. زوجة كريم عبد العزيز تثير السوشيال ميديا.. تفاصيل

زوجة كريم عبد العزيز

العيش البلدي بالدولار

العيش البلدي المصري ترند في أمريكا.. اتباع بالدولار

