محافظ المنوفية يوافق على النزول بدرجات القبول في بعض مدارس التعليم الفني للتدريب والتعليم المزدوج "نظام الثلاث سنوات"

وافق اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على النزول بمجموع درجات القبول في بعض مدارس التعليم الفني للتدريب والتعليم المزدوج " نطام الثلاث سنوات " للعام الدراسي 2025/2026، وذلك لاستكمال الكثافات الطلابية بالمدارس بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية ، بهدف استكمال الكثافات الطلابية والإقبال المتزايد للالتحاق بمدارس التعليم الفني للتدريب والتعليم المزدوج وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور واستقرار المنظومة التعليمية.

يأتي هذا انطلاقا من حرص واهتمام محافظ المنوفية على مستقبل أبنائه الطلاب ، مؤكداً أنه يسعى جاهداً للارتقاء بالعملية التعليمية كون قطاع التعليم من القطاعات الهامة والحيوية كونه أحد المحاور الرئيسية الهامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.