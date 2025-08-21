رئيس جامعة بنها الأهلية : دعم وتشجيع الطلاب وتحويل أفكارهم لمشروعات مبتكرة

أطلقت بجامعة بنها الأهلية احتفالية أسبوع الابتكار، التي نظمتها الجامعة احتفاءً بالإبداع والابتكار وريادة الأعمال، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، والدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، والدكتور محمود صقر مستشار الجامعة للبحوث والابتكار، والدكتور شادي المشد مدير برامج كلية علوم الحاسب، والأستاذ أيمن بيومي أمين عام الجامعة.



وشهدت الفعالية حضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، إلى جانب مشاركة عدد من ممثلي المؤسسات والشركات، منهم: الدكتور أحمد الشريف عن مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، والدكتور مدحت الشيخ مصطفى أبوخرس عن مصنع الطائرات بالهيئة العربية للتصنيع، واللواء الدكتور المهندس حاتم الشحات ممثل الهيئة العربية للتصنيع. كما شارك أيضًا المهندس هيثم حسين ممثل مجمع عمال مصر، والدكتورة مروة صبري ممثلة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ووفد شركة فريش برئاسة المهندس بهاء، ووفد شركة المقاولين العرب برئاسة المهندسة مشيرة سيد محمود.



كما حضر الفعالية النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة ماريونيت نصيف من معهد بحوث الصحة الحيوانية، إلى جانب ممثلي شركة عبور لاند، ووفد من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وفي كلمته، أكد الدكتور تامر سمير أن رسالة الجامعة تتمثل في دعم وتشجيع الطلاب على تحويل أفكارهم إلى مشروعات مبتكرة تسهم في خدمة المجتمع والوطن، مشيراً إلى أن الإبداع أصبح أسلوب حياة، والابتكار أداة للتغيير وبناء المستقبل.



كما أشار الدكتور محمود شكل إلى أهمية تنمية العقول وإطلاق الطاقات وربط الجامعة بالمجتمع وصناعة جيل قادر على المنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً.



من جانبه، أوضح الدكتور شادي المشد أن طلاب الجامعة يمتلكون القدرة على المزج بين العلم والتكنولوجيا لتقديم حلول مبتكرة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، مشيراً إلى اهتمام الكلية بتأهيل الطلاب الموهوبين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.



وخلال الفعاليات، تم إطلاق منصة Inoventre Gateway كجسر حقيقي يربط بين الأفكار المبدعة والفرص الواعدة، حيث تم عرض فيديو تعريفي بالمنصة وخدماتها.



كما شاركت الدكتورة إلهام شقرة والنائبة أميرة العادلي في إلقاء كلمات داعمة للطلاب ومشجعة لمسيرة الابتكار، تلاها عروض تقديمية متميزة من كليات الهندسة وعلوم الحاسب حول أبرز أنشطة الابتكار داخل الجامعة.



وشهدت الفعاليات أيضًا عرض قصص نجاح طلابية ملهمة، منها تجربة فريق أناكتس التي قدمها الطالب كيرولس هاني، إلى جانب مشروعات نادي ريادة الأعمال، وفقرة تحفيزية من نادي الابتكار وريادة الأعمال.



وفي ختام الحفل، وجهت إدارة الجامعة الشكر للحضور وكل من ساهم في إنجاح الحدث، مؤكدة استمرارها في تبني الأفكار المبدعة وتحويلها إلى إنجازات تخدم المجتمع وتحقق التنمية المستدامة.