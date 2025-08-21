قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ دمياط: المحافظة تهتم بملف الصحة باعتباره من أهم الملفات التي تمس المواطنين

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

 

استقبل  أيمن الشهابى محافظ دمياط، مع عمرو قنديل نائب وزير الصحة، بمكتبه وذلك خلال زيارته للمحافظة اليوم .

جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط وعمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة،  ومحمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة.

شهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الخاصة بالقطاع الصحى ، والمنظومة الطبية بالمحافظة لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين بكافة المناطق، وأيضًا منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية بما يتوافق مع الاشتراطات والمعايير البيئية ، كما استعرض " الدكتور أيمن الشهابى " أبرز الموضوعات المتعلقة بهذا الملف والمطروحة على الساحة خلال الوقت الحالى أبرزها دخول دمياط بمنظومة التأمين الصحى الشامل ضمن محافظات المرحلة الثانية، وما تم اعتماده لوحدات الرعاية الأولية من قبل GAHAR،  وكذا استكمال مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة دمياط الجديدة ومستشفى فارسكور المركزى .

ولفت " المحافظ " إلى اهتمام المحافظة البالغ بملف الصحة باعتباره من أهم الملفات التى تمس المواطنين،  مشيرًا الى أنه تم تشكيل مجلس إقليمي بالصحة ، يضم جميع ممثلى هذا القطاع لتحقيق التكامل والتعاون والتنسيق التام بما يحقق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأكد حرص المحافظة على التعاون والتواصل مع الوزارة لتحقيق تلك الرؤى والاستراتيجيات وخاصةً مع وجود مقومات بالمحافظة تساهم فى نجاح هذه الخطط، حيث تشهد دمياط وجود منظومة طبية منضبطة تمتلك إمكانيات متميزة حققت خدمات أعلى للمواطنين

