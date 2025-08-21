خلال 24 ساعة| «صحة غزة»: 18 شهيدًا و117 مصابًا جراء استهداف مراكز المساعدات

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، عن استشهاد 18 مواطنًا وإصابة 117 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمراكز المساعدات والإغاثة في عدة مناطق من قطاع غزة، وذلك وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

حصيلة القصف على مراكز المساعدات تتجاوز ألفي شهيد

وفي تحديث للحصيلة الإجمالية، كشفت الوزارة عن ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف مراكز المساعدات إلى 2036 شهيدًا، فيما تجاوز عدد المصابين 15064 مصابًا، منذ بدء استهداف هذه المواقع.

تحذيرات من كارثة إنسانية

وأكدت وزارة الصحة أن استمرار استهداف مراكز الإغاثة والمساعدات يفاقم من الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع، ويعيق وصول المساعدات للمدنيين، لا سيما في ظل النقص الحاد في الإمدادات الطبية والطواقم الصحية.