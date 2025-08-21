الإحصاء : 5.9 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال النصف الأول من عام 2025

في إطار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مصر والسعودية ومواصلة تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين إلى جانب التنسيق والتشاور المستمر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك يتوجه اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية ، وحرصاً من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للسيد الرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية

وكشفت بيانات الجهاز اليوم الخميس الموافق 21/8/2025 عن ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية ليسجل 5.9 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 .

بلغت حجم الصادرات المصرية إلى السعودية 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 ، بينما بلغت حجم الواردات المصرية من السعودية 4.4 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 .

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال النصف الأول من عام 2025

1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 237 مليون دولار.

2. خضروات وفواكه 192 مليون دولار.

3. ملابس جاهزة بقيمة 152مليون دولار.

4. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 143 مليون دولار.

5. حديد وصلب بقيمة 139 مليون دولار .

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال النصف الأول من عام 2025

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 3.3 مليار دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 596 مليون دولار.

3. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 139 مليون دولار.

4. المنيوم ومصنوعاته بقيمة 109 مليون دولار.

5. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 49 مليون دولار .

وسجلت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 532 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/ 2025 مقابل 408.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2023/2024 بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية 116.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/ 2025 مقابل 107.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2023/2024 .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 8 مليار دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 8.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022 / 2023 ، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 11.6 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 26.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022 / 2023 .

وسجل عدد سكان مصر 108 مليون نسمة خلال أغسطس 2025 ، بينما سجل عدد سكان السعودية 34.6 مليون نسمة لنفس الفترة .

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة السعودية طبقــاً لتقديرات البعثة 1.1 مليون مصري حتى نهاية عام 2023 .