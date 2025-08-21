قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب ناشئات السلة يعسكر في صربيا استعدادًا للبطولة الإفريقية
فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة
التعليم العالي تنشر إرشادات للحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
التضامن تقدم مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حادث مطروح
وزير الخارجية يُجري اتصالات مع عدد من نظرائه في الدول الأفريقية لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي
رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا باختصاصات نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي
نادين خان تستعد لتصوير مسلسل بنج كلي بطولة سلمى أبو ضيف
حكم بيع العملات الأجنبية وشرائها عبر الإنترنت.. الإفتاء تجيب
حماس تعليقا على حادث رام الله: ردّ مشروع على جرائم الاحتلال المتصاعدة
موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
أمام قادة إفريقيا واليابان .. «اقتصادية قناة السويس» تطرح فرص الاستثمار في الوقود الأخضر | صور
بيتخانق بدون ملابس.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو "شخص يتشاجر عاريا" بمدينة نصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإحصاء : 5.9 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال النصف الأول من عام 2025

التعاون الثنائي بين مصر والسعودية
التعاون الثنائي بين مصر والسعودية
آية الجارحي

في إطار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مصر والسعودية ومواصلة تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين إلى جانب التنسيق والتشاور المستمر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك يتوجه اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية ، وحرصاً من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للسيد الرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية

وكشفت بيانات الجهاز اليوم الخميس الموافق 21/8/2025 عن ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية ليسجل 5.9 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 4.9  مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024  .

 بلغت حجم الصادرات المصرية إلى السعودية 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 ، بينما بلغت حجم الواردات المصرية من السعودية 4.4 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024  .

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال النصف الأول من عام 2025 

1. نحاس ومصنوعاته  بقيمة 237 مليون دولار.

2. خضروات وفواكه 192 مليون دولار.

3. ملابس جاهزة  بقيمة  152مليون دولار.

4. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 143 مليون دولار.

5. حديد وصلب  بقيمة 139 مليون دولار .

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية  خلال النصف الأول من عام 2025

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 3.3 مليار دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 596 مليون دولار.

3. منتجات كيماوية عضوية  بقيمة 139 مليون دولار.

4. المنيوم ومصنوعاته بقيمة 109 مليون دولار.

5. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 49 مليون دولار .

وسجلت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 532 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/ 2025 مقابل 408.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى  2023/2024 بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية 116.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/ 2025 مقابل 107.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى  2023/2024  .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 8 مليار دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل  8.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022 / 2023 ، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 11.6 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 26.1 مليون دولار خلال العام المالي  2022 / 2023 .

وسجل عدد سكان مصر 108 مليون نسمة خلال أغسطس 2025 ، بينما سجل عدد سكان السعودية 34.6 مليون نسمة لنفس الفترة . 

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة السعودية طبقــاً لتقديرات البعثة 1.1 مليون مصري حتى نهاية عام  2023 .

مصر السعودية القضايا الإقليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر نورهان حفظي

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

البلوجر نورهان حفظي

جهات التحقيق تفحص ثروة نورهان حفظي بعد القبض عليها

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

ترشيحاتنا

مأدبة عشاء

رئيس الوزراء يحضر مأدبة عشاء رسمية لرؤساء الوفود المشاركة في قمة "تيكاد ٩" أقامها رئيس وزراء اليابان

جانب من اللقاء

وزير التربية والتعليم يبحث مع رئيس جامعة هيروشيما آفاق التعاون

نائبة وزيرة التضامن

رئيس الوزراء يصدر قرارا باختصاصات نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي

بالصور

سعر صادم.. بوسي بفستان جديد تثير السوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

تدمر جسمك كلياً وتصيب بالسكري.. أضرار مشروبات الطاقة

أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة

بيتخطف من الأرفف.. العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. سعره مش هتصدقه

العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا

كريم محمود عبد العزيز.. من شائعات الطلاق إلى الدعم والاعتراف بالحب على الشاشة

كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته

فيديو

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

المتهمين

ولع فيه ببنزين .. مشاجرة بين صاحب عقار وعامل تنتهى بكارثة| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد