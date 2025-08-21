أهم وأجمل معجبين .. هالة صدقي تنشر صورتها مع أصغر محبيها

شاركت الفنانة هالة صدقي، فيديو عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام ظهرت فيه مع أصغر معجبيها وعلقت على الفيديو قائلة: "بفرح بالملائكة دول أهم وأجمل معجبين لأنهم حقيقيين، ومؤكد كل الاصحاب اللي معايا على الصفحة ملايكة علشان بتحبوني".

كشفت الفنانة هالة صدقي عن كواليس انتهاء تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم 7 dogs ، الذى من المقر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وشاركت هالة صدقي جمهورها فيديو من كواليس الفيلم رفقة أبطاله عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وكتبت معلقة: “ بالرغم إني ضيفة عزيزة جدًا طبعًا تم الانتهاء من آخر مشهد فيلم 7 Dogs، إخراج عادل العربي وبلال فلاح وقصة معالي المستشار ترك آل الشيخ وسيناريو أحمد الدباح وبطولة النجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز”.

وأستكملت: “مشاركة عدد عظيم من الضيوف ونجوم عالميين هتكون طبعًا مفاجأة وأكيد أنا منهم شكرًا للملكة السعودية على تقديم فيلم هيكون نقله نوعيه في تاريخ السنيما وتوفير كل الإمكانيات الممكنة لظهور فيلم عالمي بفنانين سعوديين ومصريين ومن مختلف أنحاء العالم وبأبطال مصريين”.

فيلم the seven dogs

فيلم The Seven Dogs من بطولة كل من الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز بالإضافة الى تارا عماد وسيد رجب وناصر القصبي ، الفيلم قصة المستشار تركي آل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح وإخراج المخرجين Adel و Belal اللذين كان اخر اعمالهما Bad boys 3 ، ورصد له ميزانية 40 مليون دولار.