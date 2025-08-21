قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حضن وقبلة على السجادة الحمراء .. من هي أليسيا روسو بطلة مشهد محمد صلاح؟
نتنياهو: صادقت على خطط الجيش للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حـماس
الوزير: تشغيل جزئي لمصنع 7 لـ الحديد والصلب قريبا
الشوا: قطاع غزة يعيش أسوأ كارثة إنسانية في ظل القصف والنزوح الجماعي
وزير النقل : نعمل على تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والسعودية
محمد رمضان يكشف سبب إلغاء حفله فى سوريا | ويعلن عن مفاجأة لـ أنغام
حبس وغرامة .. الراقصة نورا تواجه عقوبات رادعة بسبب الملابس الخادشة للحياء
تراجع سعر صرف الدولار ختام تعاملات الأسبوع الجاري
التعليم تكشف حقيقة عدم الاعتراف دوليا بشهادة البكالوريا المصرية
أمطار الخير تبهج المعتمرين في رحاب المسجد الحرام | شاهد
إخفاق ممنهج .. الأمم المتحدة توجه انتقادات حادة لحكومة سوريا المؤقتة | ما القصة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أهم وأجمل معجبين .. هالة صدقي تنشر صورتها مع أصغر محبيها

هالة صدقي
هالة صدقي

شاركت الفنانة هالة صدقي، فيديو عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام ظهرت فيه مع أصغر معجبيها وعلقت على الفيديو قائلة: "بفرح بالملائكة دول أهم وأجمل معجبين لأنهم حقيقيين، ومؤكد كل الاصحاب اللي معايا على الصفحة ملايكة علشان بتحبوني".

كشفت الفنانة هالة صدقي عن كواليس انتهاء تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم 7 dogs ، الذى من المقر  طرحه خلال الفترة المقبلة. 

وشاركت هالة صدقي جمهورها فيديو من كواليس الفيلم رفقة أبطاله عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام،  وكتبت معلقة: “ بالرغم إني ضيفة عزيزة جدًا طبعًا تم الانتهاء من آخر مشهد فيلم 7 Dogs، إخراج عادل العربي وبلال فلاح  وقصة معالي المستشار ترك آل الشيخ وسيناريو أحمد الدباح وبطولة النجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز”.

وأستكملت: “مشاركة عدد عظيم من الضيوف ونجوم عالميين هتكون طبعًا مفاجأة وأكيد أنا منهم شكرًا للملكة السعودية على تقديم فيلم هيكون نقله نوعيه في تاريخ السنيما وتوفير كل الإمكانيات الممكنة لظهور فيلم عالمي بفنانين سعوديين ومصريين ومن مختلف أنحاء العالم وبأبطال مصريين”.

فيلم the seven dogs 

فيلم The Seven Dogs من بطولة كل من الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز بالإضافة الى تارا عماد وسيد رجب وناصر القصبي ، الفيلم قصة المستشار تركي آل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح وإخراج المخرجين  Adel و Belal اللذين كان اخر اعمالهما Bad boys 3 ، ورصد له ميزانية 40 مليون دولار.

الفنانة هالة صدقي إنستجرام فيلم 7 Dogs المستشار ترك آل الشيخ أحمد عز كريم عبد العزيز

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

نورهان حفظي

مأمورية الفجر.. كواليس ضبط مباحث الآداب للبلوجر نورهان حفظي بشقتها بحدائق الأهرام

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. وزير العمل يعلق ومقدمة المقترح تكشف الهدف

الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل

كامل الوزير: تحديث تكنولوجيا إنتاج الحديد وتطوير شركة الكوك بحلوان

تل أبيب

العميد حسن جوني: تمسك لبنان بالانسحاب الإسرائيلي يستند إلى اتفاق لم تلتزم به تل أبيب

مطروح للنقاش

برنامج مطروح للنقاش يرصد تصاعد الخلاف الأوروبي مع حكومة نتنياهو

«فواكه تحرق الدهون».. أنواع تدعم حميتك وتساعد على إنقاص وزنك

فواكه تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون
فواكه تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون
فواكه تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون

قلق وتوتر كتير في الصيف.. إليك 4 حيل مضمونة للتغلب على المشكلة

القلق
القلق
القلق

كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا

تطعيم الحزام الناري
تطعيم الحزام الناري
تطعيم الحزام الناري

الجلوتين والخبز الأبيض.. الوجه الخفي المهدد لصحتك

ما هو الجلوتين؟
ما هو الجلوتين؟
ما هو الجلوتين؟

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

