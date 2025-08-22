أخبار التكنولوجيا | جوجل تفاجئ مستخدمي أندرويد بتصميم جديد لشاشة الاتصال .. روسيا تفرض تثبيت تطبيق MAX المنافس لـ واتساب على كل الهواتف

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

شكل الأندرويد اتغير.. جوجل تفاجئ المستخدمين بتصميم جديد لشاشة الاتصال
 

بدأت شركة جوجل Google، رسميا في طرح ميزة بطاقات الاتصال Calling Cards القابلة للتخصيص لجميع مستخدمي أندرويد من تطبيقي الهاتف Google Phone وجهات الاتصال Google Contacts، وذلك بعد أن كشفت منصة Android Authority في شهر يوليو الماضي عن وجود مؤشرات لهذه الميزة أثناء تفكيك ملفات APK.


 

منافس MagSafe في أندرويد.. جوجل تطلق تقنية PixelSnap المغناطيسية
 

أعلنت شركة جوجل عن نسختها الخاصة من تقنية MagSafe تحت اسم PixelSnap، والتي تتيح استخدام الإكسسوارات المغناطيسية مع سلسلة هواتف Pixel 10 الجديدة.


وداعا للإحراج.. ميزة حذف الرسائل المرسلة تصل جوجل Messages
 

تواصل شركة جوجل Google، تحسين تطبيق “الرسائل” Google Messages الخاص بها لمنافسة منصات المراسلة الشهيرة مثل واتساب وتيليجرام، وأحدث إضافة إلى قائمة ميزاته هي القدرة على حذف الرسائل المرسلة للجميع، ما يمنع المواقف المحرجة والرسائل المرسلة عن طريق الخطأ من البقاء في المحادثات.

منافس شرس في الأفق.. هل Manus هو البديل الأقوى لـ ChatGPT؟
 

كشفت شركة Butterfly Effect، الناشئة التي تقف وراء منصة الذكاء الاصطناعي Manus، لأول مرة عن أرقام أدائها المالي، لتعلن عن معدل إيرادات سنوية يصل إلى 90 مليون دولار، وفقا لما أعلنه الشريك المؤسس “بيك جي” خلال فعالية في سنغافورة.


روسيا تفرض تثبيت تطبيق MAX المنافس لـ واتساب على كل الهواتف
 

أعلنت الحكومة الروسية، يوم الخميس، أن تطبيق المراسلة الجديد MAX، المدعوم من الدولة والمنافس لتطبيق واتساب، والذي يقول منتقدون إنه قد يستخدم لتتبع المستخدمين، سيصبح إلزاميا تثبيته مسبقا على جميع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية بدءا من الأول من سبتمبر المقبل.


نموذج DeepSeek V3.1 يقلب موازين الذكاء الاصطناعي.. ما الجديد؟
 

أطلقت شركة ديب سيك DeepSeek الصينية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، الإصدار DeepSeek V3.1 من نموذجها اللغوي الضخم الرائد، مع زيادة عدد المعاملات إلى 685 مليار، وتوسيع نافذة السياق إلى 128000 رمز، ما يعادل قراءة كتاب من 300 إلى 400 صفحة دفعة واحدة.


 Pixel 10 يصل قبل الآيفون.. كل ما أعلنت عنه جوجل في حدث Made by Google 2025

 

كشفت عملاقة التقنية جوجل عن سلسلة Pixel 10، وهاتف قابل للطي جديد، وPixel Watch 4، والجيل الثاني من سماعات A‑Series الاقتصادية، بالإضافة إلى قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي مع Gemini، وغيرها من المفاجآت خلال حدث Made by Google 2025 الذي أقيم يوم الاربعاء الماضي.

تغيير طال انتظاره .. تسريب يكشف عن تصميم هاتف سوني Sony Xperia 10 VII

بعد سنوات من المحافظة الشديدة على تصميم هواتفها، يبدو أن سوني تستعد لتغيير طال انتظاره في سلسلة هواتفها المتوسطة Xperia 10، فوفقا لتسريب جديد من بائع أغطية هواتف على موقع أمازون اليابان، قد يشهد هاتف Xperia 10 VII القادم تحولا ملحوظا في تصميم الكاميرا الخلفية.

RedMagic 11 قادم بمواصفات ثورية .. هاتف مزود بمروحة تبريد نشطة ومقاومة الماء والغبار

أكد المدير العام لعلامة ريدماجيك RedMagic التابعة لشركة نوبيا Nubia، “جيانغ تشاو”، أن الهاتف الجديد RedMagic 11 سيتم الكشف عنه قبل نهاية العام، وأنه سيأتي بمواصفات غير مسبوقة في عالم الهواتف الذكية، وبالتحديد في فئة هواتف الألعاب.

