قائد الحرس الثوري الإيراني: ردنا على أي خطأ إسرائيلي سيكون سريعًا وحاسمًا
سعر الدواجن في الأسواق الآن.. مفأجاة في ثمن البيض
اشتباكات السليمانية .. بارزاني يدعو لوقف العنف ويحذر من التصعيد
كيفية الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة 2025
اشتباكات مسلحة في السليمانية وحريق بفندق عقب محاولة اعتقال زعيم الأكراد
مصدر عسكري إيراني يكشف عن تحركات غير مسبوقة لمواجهة إسرائيل
يسعى لصدارة الدوري| الأهلي يحتاج للفوز بثلاثية لازاحة المصري.. وصراع على الجبهة اليمنى
مجاعة غزة.. أول إعلان رسمي من جهة عالمية موثوقة يؤكد ما حذّر منه العالم
الترقب يخيم على سوق الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن
آداب اصطحاب الأطفال لصلاة الجمعة.. تعرف عليها واغرسها فيهم
النقل تكشف تفاصيل اشتراكات الأتوبيس الترددي لطلاب المدارس والجامعات
الهلال الأحمر: زيارة رئيس الحكومة الفلسطينية للعريش فرصة لرؤية حجم الشاحنات

محمد البدوي

قالت الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري إن الزيارة الأخيرة التي شهدت تواجد رئيس الوزراء الفلسطيني ووزيرا الخارجية والهجرة والتضامن الاجتماعي كان هناك فرصة عظيمة لعرض الجهود المصرية من أرض الواقع ومن داخل مدينتي العريش ورفح، فضلا عن زيارة مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء للوقوف على الدور الذي يتم داخل المطبخ الأساسي.

حرية الالتقاء بسائقي الشاحنات

وأكدت المدير التنفيذي للهلال الأحمر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» والمذاع عبر قناة المحور على أن أهم رسائل هذا اليوم هو الوقوف على الجهود المصرية المتصلة، والجميع كان له حرية الالتقاء بسائقي الشاحنات والمتطوعين، أيضا فرصة لرؤية حجم الشاحنات الموجودة على الأرض والمصطفة على الجانبين، والتي يتم إعدادها داخل المراكز اللوجستية للهلال الأحمر المصري.

ولفتت إلى أن عمليات التفويج تتم يوميا من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم، وتم الوقوف على الجهود التي تتم داخل المراكز اللوجستية وعمليات التعبئة والتغليف، فضلا عن المعايير الموضوعة والمتفق عليها لدخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة.

