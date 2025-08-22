قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقات الزمالك الجديدة تغير شكل الفريق وتمنحه دفعة كبرى.. تفاصيل
سنن يوم الجمعة.. الملائكة تنتظرك على باب المسجد
استئصال ورم 40كيلو من بطن مريضة.. معهد ناصر يجري العملية مجانا
وزير دفاع الاحتلال: إذا لم توافق حماس على شروطنا ستتحول غزة إلى رفح وبيت حانون
قبول دفعة جديدة بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران | تفاصيل
ضابط إسرائيلي: ندفع ثمنا باهظا في غزة.. ونعاني من أزمات نفسية
«باعترافاتهم».. تسريبات إسرائيلية تكشف أن 83% من ضحايا العدوان على غزة مدنيون
سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم الجمعة
أمريكي عمل سابقا في غزة: إطلاق النار استهدف مدنيين وليس مقاتلين
توافق مصري سعودي على رفض وجود الميليشيات المسلحة في الدول العربية
الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني
مجـ زرة إسرائيلية.. ارتفاع عدد ضحايا القصف على مدرسة عمرو بن العاص إلى 12 شهيدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

علي الحجار يشدو بأغانيه في محكى القلعة 33

علي الحجار
علي الحجار
أحمد البهى

حافظ مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في دورته 33 والذي تقيمه وزارة الثقافة من خلال دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة، على رسالته التنويرية التى تحمل قيم السمو والجمال .

على مسرح المحكي وفي أمسية من طراز رفيع ترددت أصداء المبادئ النبيلة التي ضمتها الأعمال الغنائية للنجم علي الحجار، وبنبرات صوته الفريدة والمميزة وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وجدي الفوي نسج من المشاعر الصادقة روايات الحب والشوق والحنين وتغني بمجموعة من القصص الخالدة التي تركت في أذهان ونفوس جيل كامل أثاراً ثابتة كان منه المال والبنون، من غير ماتتكلمي، فى هويد الليل، على قد ماحبينا، ما تمنعوش الصادقين، العروسة، أنا كنت عيدك، زي الهوي، في قلب الليل، ذئاب الجبل، ريشة، جزيرة غمام، إعذريني، يا أبو الريش، مسألة مبدأ، تيجيش نعيش، الليل وآخره، الزين والزينة، عارفة وبوابة الحلواني .

قبله وبنغمات مدموغة بطابع الطاقة والحيوية وبمشاركة عارض الباليه العالمي هاني حسن عزف أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد عاطف بمصاحبة كورال اكابيلا تدريب أدهم عزت المؤلفة الأيقونية زوربا للموسيقار اليوناني الشهير ميكيس ثيودوراكيس .

وخلالها وببراعة وبتناغم حركي وبخبرات تكونت خلال سنوات عبّر هاني حسن عن احاسيس الرحالة الذى تجمعه بـ أورتانس قصة حب لا تكتمل بسبب موتها المفاجئ مما يترك بداخله حزناً كبيراً، لكن صديقه جون الذى فشل أيضاً فى الحصول على قلب محبوبته مارينا يدعوه للتمسك بالحياة على موسيقى ورقصة الحياة المشهورة بإسم زوربا .

كما أجاد المايسترو أحمد عاطف في خلق تناغم مثالي بين أعضاء الأوركسترا لتتراقص أصوات مختلف الآلات في الإمتدادات التاريخية للحصن العريق والتي أورثت إحساساً بالرقي الوجداني بين حشود الجمهور الضخمة من ضيوف المهرجان .

مهرجان القلعة محكي القلعة مهرجان القلعة الغنائي علي الحجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التحديث الجديد للهاتف

إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات

انغام

ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات.. إليك الطريقة

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

احمد شيبة

خدوا دولارات وذهب .. تفاصيل مثيرة في سرقة شقة أحمد شيبة بالعجمي

قوات الأمن

مصرع 4 مسجلين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بقنا

ترشيحاتنا

صلاة الجمعة

موضوع خطبة الجمعة اليوم والهدف منه

فيضانات

فيضانات باكستان.. المفتي: روابط الدين والأخوة الإنسانية تحتم الوقوف بجانبهم

الدكتور مرزوق أولاد عبدالله، المفكر الهولندي وعضو المجلس العلمي المغربي في أوروبا

مفكر مغربي: المؤسسات الدينية يجب أن توازي الدبلوماسية في مواجهة العدوان الإسرائيلي

بالصور

فستان لافت .. رحمة أحمد تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

المحبوباتان.. أول سيارة مرسيدس بمحرك BMW

مرسيدس BMW
مرسيدس BMW
مرسيدس BMW

لماذا أهدى بوتين سيارة بقيمة 22 ألف دولار لرجل أمريكي؟

بوتين
بوتين
بوتين

فستان صيفي.. مي عمر تخطف الأنظار بجمالها

مي عمر
مي عمر
مي عمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد