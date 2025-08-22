علي الحجار يشدو بأغانيه في محكى القلعة 33

حافظ مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في دورته 33 والذي تقيمه وزارة الثقافة من خلال دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة، على رسالته التنويرية التى تحمل قيم السمو والجمال .

على مسرح المحكي وفي أمسية من طراز رفيع ترددت أصداء المبادئ النبيلة التي ضمتها الأعمال الغنائية للنجم علي الحجار، وبنبرات صوته الفريدة والمميزة وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وجدي الفوي نسج من المشاعر الصادقة روايات الحب والشوق والحنين وتغني بمجموعة من القصص الخالدة التي تركت في أذهان ونفوس جيل كامل أثاراً ثابتة كان منه المال والبنون، من غير ماتتكلمي، فى هويد الليل، على قد ماحبينا، ما تمنعوش الصادقين، العروسة، أنا كنت عيدك، زي الهوي، في قلب الليل، ذئاب الجبل، ريشة، جزيرة غمام، إعذريني، يا أبو الريش، مسألة مبدأ، تيجيش نعيش، الليل وآخره، الزين والزينة، عارفة وبوابة الحلواني .

قبله وبنغمات مدموغة بطابع الطاقة والحيوية وبمشاركة عارض الباليه العالمي هاني حسن عزف أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد عاطف بمصاحبة كورال اكابيلا تدريب أدهم عزت المؤلفة الأيقونية زوربا للموسيقار اليوناني الشهير ميكيس ثيودوراكيس .

وخلالها وببراعة وبتناغم حركي وبخبرات تكونت خلال سنوات عبّر هاني حسن عن احاسيس الرحالة الذى تجمعه بـ أورتانس قصة حب لا تكتمل بسبب موتها المفاجئ مما يترك بداخله حزناً كبيراً، لكن صديقه جون الذى فشل أيضاً فى الحصول على قلب محبوبته مارينا يدعوه للتمسك بالحياة على موسيقى ورقصة الحياة المشهورة بإسم زوربا .

كما أجاد المايسترو أحمد عاطف في خلق تناغم مثالي بين أعضاء الأوركسترا لتتراقص أصوات مختلف الآلات في الإمتدادات التاريخية للحصن العريق والتي أورثت إحساساً بالرقي الوجداني بين حشود الجمهور الضخمة من ضيوف المهرجان .